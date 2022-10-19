يعقوب العوضي



يلتقي فريق كرة اليد بنادي الكويت 12:15 ظهر اليوم بالتوقيت المحلي فريق كيلسي الپولندي ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في النسخة الـ 15 من بطولة كأس العالم للأندية «سوبر غلوب 2022»، والتي تقام منافساتها في الدمام بالمملكة العربية السعودية.



وكان «العميد» قد خسر مباراته الأولى في البطولة أمس من تاوباتي البرازيلي بنتيجة 28-32 «الشوط الاول 12-19»، لذا فإن الفوز اليوم يعد ضرورة ملحة للتعويض وإنعاش آماله في التأهل إلى الدور الثاني.



ويشارك في البطولة لأول مرة 12 فريقا وزعت على 4 مجموعات في الدور الأول تضم كل مجموعة 3 أندية، بحيث يتأهل أول كل مجموعة للدور نصف النهائي مباشرة، أما باقي الفرق فستلعب مباريات تحديد المراكز من الـ 5 إلى الـ 12.



وبالعودة إلى مباراة أمس، فلم يظهر «الكويت» بالصورة المتوقعة، باستثناء الدقائق الـ 10 الأولى من اللقاء، كما لم يقدم أغلب اللاعبين المأمول منهم، وغلب طابع اللعب الفردي على أدائهم إضافة الى سوء الدفاع والهجوم.