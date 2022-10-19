يحيى حميدان



حصل مهاجم نادي كاظمة والمنتخب الوطني شبيب الخالدي، على جائزة الشيخ ناصر صباح الأحمد - طيب الله ثراه - لأفضل لاعب «غولدن ون» عن الموسم الماضي (2021 /2022)، وذلك في نسختها الرابعة، وسط حضور كبير من جانب الرياضيين والإعلاميين في قاعة الشيخة سلوى الصباح بمنطقة السالمية.



وقام رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر وعضو اللجنة العليا في جائزة «غولدن ون» د.طارق الجلاهمة بتقديم الدرع التذكارية للجائزة والمكافأة المالية البالغة 10 الآف دينار لشبيب بعد حصوله على النسبة الأعلى من تصويت الجماهير الذي تم عبر موقع «الأنباء» الإلكتروني، وأيضا من ضيوف الحفل من الرياضيين والإعلاميين، حيث نافسه كل من لاعب العربي سلطان العنزي ولاعب كاظمة في الموسم السابق والكويت الحالي رضا هاني، كما حصد شبيب أيضا جائزة «المرعب» لهداف الموسم الماضي وقدمها له نجم القادسية والمنتخب السابق «المرعب» جاسم يعقوب.



هذا، وتوج حسين كنكوني (كاظمة) بجائزة أفضل حارس مرمى للموسم الماضي بعد منافسة مع سليمان عبدالغفور (العربي) وخليفة رحيل (النصر)، وقام بتكريمه حارس النادي العربي والمنتخب الوطني السابق أحمد جاسم، فيما نال مهاجم النصر محمد دحام جائزة أفضل لاعب واعد ونافسه كل من راشد الدوسري (القادسية) ومهدي دشتي (السالمية)، وكرمه قائد نادي الكويت و«الأزرق» سابقا سعد الحوطي، وتسلم التكريم بالنيابة عنه زميله خليفة رحيل.



وشهد الحفل أيضا تكريما خاصا للفائزين بجائزتي العامين الماضيين، حيث لم يتم تكريمهما نظرا للظروف التي مرت بها البلاد جراء جائحة كورونا، وهما: أحمد الظفيري عن النسخة الثانية وعبدالله الشمالي عن النسخة الثالثة.



نجاح وطموحات



من جهته، تقدم الناصر بالشكر الجزيل للجنة العليا وعلى رأسهم الأسطورة جاسم يعقوب وجميع العاملين معه في الجائزة، وكذلك الهيئة العامة للرياضة واتحاد الكرة والرعاة على جهودهم الواضحة في إنجاح الجائزة وخروجها بهذا الشكل المميز.



وأضاف الناصر: نتمنى فوز الجميع بالجائزة ونترقب تنافسا جديدا في الموسم الحالي، مشيرا إلى ان الجائزة تمنح اللاعبين الحافز على التطور والتألق ونطمح أن تكون هناك جوائز لجميع الألعاب.



بدوره، قال الجلاهمة: للسنة الرابعة على التوالي والجائزة تتطور باستمرار وتتخطى الصعاب بفضل الدعم الكبير من جانب أسرة المغفور له الشيخ ناصر صباح الأحمد، لافتا إلى أن الاستثمار في الشباب يرتقي بالمجتمعات، ونحن حريصون على صورة هذه الجائزة لتليق بالكرة الكويتية واللاعب كذلك.



وأكد الجلاهمة أن اختيار الأفضل بيد الجماهير والرياضيين والإعلاميين، ولم نتدخل بأي شكل من الأشكال، كما أننا نشعر بأن الجميع يستحق هذه الجائزة لكن في النهاية نحن مطالبون بفائز واحد.



من ناحيته، أعرب شبيب عن سعادته البالغة بالحصول على جائزتي أفضل لاعب في الموسم والهداف كذلك، مؤكدا أن الفضل بهذا يعود لجميع من دعمه من مدربين وإداريين ولاعبين.



أما كنكوني، فقال: «سعيد بحصولي على جائزة أفضل حارس مرمى بالموسم الماضي للمرة الثانية على التوالي، وبعد حصولي على الجائزة في المرة الأولى الجميع كان ينتظر مني المزيد، وأشكر الجميع على دعمهم لهذه الجائزة».