حقق لاعب نادي الطموح الرياضي الكويتي مشعل البدر الميدالية الفضية في سباق 50 متر ظهر في بطولة العالم للسباحة لمتلازمة الداون المقامة حاليا في البرتغال وتستمر حتى 22 الجاري.



وقالت رئيسة مجلس إدارة النادي ورئيس الوفد رحاب بورسلي، إن مشعل البدر المشارك في فئة (M2-T21) تمكن من إحراز أول إنجاز كويتي في البطولة التي تشارك فيها نحو 20 دولة بزمن 52.71 ثانية، مضيفة أن هذا الإنجاز جاء ثمرة عمل دؤوب وبرامج تدريبية مكثفة ليؤكد مكانة الرياضة الكويتية للأشخاص ذوي الإعاقة، لاسيما في ظل الرعاية والاهتمام اللذين توليهما البلاد لهذه الفئة، معربة عن سعادتها بالإنجاز الكويتي غير المسبوق.



بدوره، أعرب البدر عن سعادته الغامرة برفع علم بلاده في هذا المحفل العالمي، واعدا بتقديم المزيد فيما تبقى من منافسات، حيث سيشارك في سباقي 50 متر حرة و50 متر فراشة.



يذكر أن الكويت تشارك في البطولة بـ 3 لاعبين هم: مشعل جاسم البدر ومحمد فايز النيباري في سباقات 50 متر حرة و50 متر ظهر و50 متر فراشة ومحمد حازم التركيت في سباق 50 متر.