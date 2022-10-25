وجه القضاء الإيراني الاتهام لأكثر من 300 شخص كونهم من «مثيري الشغب» بسبب الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، يواجه أربعة منهم تهما قد تصل عقوبتها الى الاعدام، وفق الاعلام المحلي.

وأفاد المدعي العام لطهران علي صالحي عن صدور لائحة الاتهام بحق 315 شخصا، تشمل «التواطؤ ضد أمن البلاد»، و«الدعاية ضد النظام» و«الاخلال بالنظام العام»، وفق ما نقل عنه موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية.



وأشار صالحي الى صدور أربع لوائح اتهام بحق «أربعة من مثيري الشغب بتهمة المحاربة» التي قد تصل عقوبتها الى الاعدام، موضحا ان هؤلاء متهمون «بحمل سلاح لترهيب المجتمع والناس، وجرح عناصر من قوات الأمن، وإضرام النيران في الممتلكات العامة وتدميرها بنية الإخلال بأمن البلاد».