عقد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة والسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان جلسة مباحثات رسمية في قصر الصخير بالمنامة أمس، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.



وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية «بنا» في بيان أنه جرى خلال الاجتماع استعراض أواصر العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين والخطوات التي تسهم في تعزيزها وتنميتها على الصعد كافة، كما تم بحث المستجدات الراهنة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ورحب عاهل البحرين في بداية المباحثات بأخيه سلطان عمان ضيفا عزيزا في بلده، معربا عن اعتزاز مملكة البحرين وشعبها بهذه الزيارة التي تجسد عمق العلاقات البحرينية - العمانية وتميزها، فيما أعرب السلطان هيثم بن طارق عن الشكر والتقدير للمك حمد بن عيسى على ما حظي به من حفاوة بالغة وكرم الضيافة والوفادة.

واستعرض الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة وسبل تطويرها إلى آفاق أرحب من التعاون والعمل المشترك، وأكدا الحرص المتواصل على تعميق وتنمية هذه العلاقات العريقة، والدفع بأطر التعاون وتطوير آليات التنسيق المشترك في جميع المجالات التي تعزز المصالح المتبادلة للبلدين وتخدم تطلعات شعبيهما الشقيقين، بحسب وكالة أنباء عمان الرسمية «أونا».



وأشاد ملك البحرين بالجهود الخيرة لأخيه السلطان هيثم بن طارق في ترسيخ أواصر علاقات البلدين الشقيقين وبمسيرة النهضة الشاملة وبالإنجازات التنموية والحضارية التي تشهدها سلطنة عمان بقيادة جلالته وبدورها الريادي في دعم العمل الخليجي والعربي المشترك.



ومن جهته، أعرب سلطان عمان عن سعادته بزيارة مملكة البحرين ولقائه بأخيه الملك حمد بن عيسى، متمنيا للمملكة وشعبها الكريم دوام التقدم والازدهار.



وعقب مباحثاتهما الرسمية، شهد ملك البحرين وسلطان عمان مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين الشقيقين، شملت مجالات الأمن، والنقل البحري والموانئ، وتبادل المعلومات، والاستثمار، وخدمات الشحن البحرية والجوية، والدراسات والبحوث العلمية.



وكان الملك حمد بن عيسى، في مقدمة مستقبلي السلطان هيثم بن طارق والوفد المرافق، لدى وصوله إلى المنامة في وقت سابق امس في زيارة رسمية.



وقد أكد سفير سلطنة عمان لدى مملكة البحرين فيصل بن حارب البوسعيدي أن الزيارة التاريخية للسلطان هيثم بن طارق تأتي تأكيدا لأواصر العلاقات الأخوية، وتعزيزا للقواسم المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين منذ عصور.



وقال السفير العماني في تصريح خاص لوكالة «بنا» امس إن هذه الزيارة تؤكد في دلالتها على عمق الروابط التاريخية وتؤسس لمرحلة واعدة من البناء الجاد والتعاون المثمر المشترك في مختلف المجالات، فضلا عن أنها ستشكل منعطفا مهما في طبيعة العلاقة الأخوية والتعاون الثنائي بين البلدين وفق الرؤية الحكيمة لقيادتي البلدين.