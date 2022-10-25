أعلن الجيش السوداني تعيين قائد عسكري جديد لولاية النيل الأزرق في السودان التي شهدت مؤخرا اشتباكات قبلية دامية أوقعت قرابة 200 قتيل.



وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة السودانية العقيد ركن نبيل عبدالله في بيان امس إن القيادة العسكرية قررت «تعيين قائد جديد لمنطقة النيل الأزرق العسكرية وهو اللواء الركن ربيع عبدالله آدم في إطار دفع جهود معالجة الأوضاع الأمنية بالإقليم على خلفية الأحداث المؤسفة الأخيرة».



وأكد البيان أن القيادة «حركت يوم السبت 22 أكتوبر الجاري لجنة لتقصي الحقائق وتقييم الأوضاع الأمنية بالإقليم برئاسة نائب رئيس هيئة الأركان للعمليات الفريق الركن خالد عابدين الشامي وممثلين لوزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة».



من جهة أخرى، أعلنت جامعة النيل في مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق «تعليق الدراسة في كل كليات الجامعة الى أجل يسمى لاحقا».



جاء ذلك غداة تجمع آلاف المحتجين أمام مقر الحكومة الإقليمية في النيل الأزرق وأضرموا فيه النيران اعتراضا على تصاعد العنف القبلي.



ويقول الخبراء إن النزاعات القبلية تتصاعد في السودان بسبب الفراغ الأمني، خصوصا بعد إنهاء مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الإقليم إثر توقيع اتفاق السلام عام 2020، وزاد الانقلاب العسكري من تدهور الأمور.