يعقوب العوضي



توج الفريق الأول لكرة اليد بنادي كاظمة بلقب كأس السوبر للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه في المباراة النهائية التي جمعته مع الكويت على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس بنتيجة 24-23، وجاء السالمية في المركز الثالث بعد فوزه على الفحيحيل بصعوبة 26-25.



وعقب النهائي، قام رئيس اتحاد اليد الفريق المتقاعد ناصر صالح بومرزوق وأمين سر الاتحاد قايد العدواني وعضو مجلس الإدارة فؤاد البلوشي وأمين سر نادي كاظمة يوسف بوسكندر وعضو مجلس الإدارة مدير لعبة اليد بنادي كاظمة عمر الملا ومدير الفريق في يد الكويت سامح الهاجري بتسليم كأس البطولة وتقليد الميداليات للمتوجين.