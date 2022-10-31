يحيى حميدان



بات المهاجم العاجي مامادو سورو الأقرب للرحيل عن فريق الكرة بنادي القادسية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقررة في شهر يناير المقبل.



يأتي هذا في ظل إصابات مامادو المتكررة والتي أبعدته عن «الأصفر» في معظم المباريات، حيث لم يشارك سوى في مباراتين أمام النصر والسالمية من أصل 9 مباريات خاضها الفريق حتى الان، ولم يقدم خلالهما الأداء المنتظر منه، قبل أن تعاوده الإصابة من جديد.

وتوالت إصابات مامادو منذ مشاركته في المباريات التجريبية التي خاضها القادسية في معسكره التدريبي الصيفي في القاهرة.

ودخلت إدارة «الأصفر» في مفاوضات مع أكثر من مهاجم أجنبي ومنهم محترف الفحيحيل يوسف بن سودة، وكذلك هداف اليرموك في دوري الدرجة الأولى هذا الموسم النيجيري براون إيدي.



ولن تتجاوز تغييرات القادسية على صعيد المحترفين الأجانب في يناير سوى محترف واحد فقط، على الرغم من المطالبات الجماهيرية بالاستغناء عن أكثر من محترفين اثنين.