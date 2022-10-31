أعلن بنك برقان عن رعايته للجائزة الكبرى التي ينظمها دوري الاتحاد الكويتي للفروسية للموسم 2022-2023 على مدى 8 جولات، حيث ينطلق الدوري في مضمار مركز الكويت للفروسية.

وتهدف هذه الرعاية لهذا الموسم إلى تعزيز ثقافة الرياضة في الكويت وأثرها الإيجابي في النمو والازدهار المجتمعي، وذلك في سياق استراتيجية البنك الشاملة للمسؤولية المجتمعية.



وقد انطلقت رعاية برقان لهذا الحدث منذ العام 2021، سعيا إلى تشجيع المواهب الشبابية في المجال الرياضي، وتأكيدا على ثقته بمدى فاعلية رياضة الفروسية والرياضة بشكل عام بين أوساط الشباب.

كما يؤمن البنك بشكل خاص بأهمية رياضات الفروسية ويهدف إلى دعمها بصورة مستمرة، نظرا لتراثها العريق الراسخ وارتباطها القوي بالهوية الثقافية في الكويت.



وقد صرحت رئيس دائرة التسويق والاتصالات لمجموعة بنك برقان خلود الفيلي، بقولها: «نؤكد حرصنا في بنك برقان على مواصلة دعم وتشجيع المشهد الرياضي والطاقات الرياضية الشبابية والجهات والهيئات الوطنية المعنية بذلك، كما نؤمن بقدرة شبابنا على إحداث التغيير الإيجابي عبر مواصلة نشرهم لثقافة الرياضة وأثرها بشكل عملي، ونحن في برقان نعمل دائما جاهدين على تقديم كل ما يلزم لهم بهدف تحقيق ذلك، وتأتي هذه الرعاية ضمن هذا السياق في سلسلة متصلة من رعاياتنا التي سبقتها لاتحاد الفروسية الكويتي في إطار استراتيجيتنا الشاملة للمسؤولية المجتمعية».



من جهتها، علقت أمين سر اتحاد الفروسية الكويتي نبيلة العلي قائلة: «يستعد الاتحاد الكويتي للفروسية لبدء النسخة الثانية من دوري الاتحاد المحلي لبطولات قفز الحواجز، والتي ستشتمل على 8 جولات يتنافس فيها الفرسان والفارسات من مختلف الأعمار من مختلف أندية الفروسية في الكويت، في هذه الرياضة التي تشهد مؤخرا إقبالا متميزا من شباب الكويت، وهذا يمثل تحقيق الهدف الأول من إشهار الاتحاد الكويتي للفروسية».