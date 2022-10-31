يعقوب العوضي



تتجه أنظار محبي الكرة الطائرة في الساعة 7 مساء اليوم إلى صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله مقر الاتحاد، حين يلتقي الكويت برصيد 18 نقطة مع القادسية بـ14 نقطة ضمن منافسات بطولة الاتحاد، حيث يسعى «الأبيض» إلى الابتعاد بصدارة الترتيب العام عن منافسه المباشر كاظمة الذي يملك 17 نقطة ويواجه برقان بـ5 نقاط على نفس الصالة في 5 مساء، كما يلتقي العربي بـ9 نقاط مع الشباب دون نقاط في الـ6.30 مساء وأخيرا يلتقي الجهراء بـ10 نقاط مع الصليبخات بـ4 نقاط على صالة الساحل في نفس التوقيت.



ولا تحتمل مواجهتا كاظمة مع برقان والكويت مع القادسية أي تعثر لأي فريق، حيث يسعى «البرتقالي» إلى استعادة الصدارة ولو مؤقتا على حساب «الأبيض» فيما يأمل برقان في التقدم بالترتيب العام وعدم فقدان أي نقاط، بينما الكويت لا يستسلم في سباق المنافسة ويتصدر الترتيب حاليا ويتطلع إلى البقاء متربعا على القمة، فيما سيعني فوز القادسية ضرب عصفورين بحجر واحد، وهو التخلص من منافس مباشر والثاني المزاحمة على وصافة الترتيب العام والدخول في دائرة المنافسة على اللقب.