للمرة الثانية على التوالي، حقق نادي القادسية درع التفوق العام للسباحة الـ 25 بعد أن سيطر سباحوه على معظم المراكز الأولى سواء في كأس الاتحاد أو البطولة العامة للعبة متصدرين بذلك جدول الترتيب العام لمختلف السباقات والمراحل السنية برصيد 2057 نقطة فيما جاء نادي الكويت ثانيا والعربي ثالثا.

وتوج أبطال «الأصفر» بـ 7 كؤوس مختلفة بعدما ظفروا بالمراكز الأولى في مختلف الفئات العمرية، فعلى صعيد الفريق العمومي فقد حقق البطولة العامة لهذه المرحلة للمرة الرابعة على التوالي بعدما تربع على صدارة جدول ترتيب البطولة، مضيفا: البطولة إلى كأس الاتحاد، وكذلك الحال بفريق 15-17 سنة الذي ظفر بلقب البطولة العامة للمرة الثانية على التوالي والمركز الأول في كأس الاتحاد، وهو المركز الذي حققه أيضا فريق 10 سنوات في البطولتين، بينما حقق فريق 9 سنوات المركز الأول في كأس الاتحاد.



وحصد سباحو «الأصفر» في مجمل البطولات 172 وساما متنوعا في مختلف السباقات لكافة الفئات السنية توزعت ما بين 76 وساما ذهبيا و45 فضيا و51 برونزيا متوجين بها جهودهم ومستوياتهم المميزة التي قدموها في مختلف السباقات التي حققوا من خلالها 4 أزمنة قياسية جديدة على مستوى البطولة.