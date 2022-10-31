حقق النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية إنجازا كبيرا في رياضة السيارات بعد أن أحرز سائقه علي مخصيد فضية سباق الدرفت باحتلاله المركز الثاني ضمن النسخة الثانية من دورة ألعاب رياضات السيارات التي نظمها الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) على حلبة «بول ريكارد» الدولية في مدينة مرسيليا الفرنسية خلال الفترة من 26 حتى 30 الجاري.



وجاء مخصيد ثانيا خلف السائق اللاتيفي كريستابس بلوس الذي أحرز المركز الأول بعد منافسة شرسة بينهما، حيث تعادل الاثنان في السباق النهائي، ما اضطر الحكام إلى إعادة السباق مرتين بسبب أخطاء من المتسابق اللاتفي في جولة الإعادة.



وتعتبر هذه الميدالية الأولى من نوعها للكويت على المستوى الدولي لرياضة المحركات، وهو إنجاز كبير رفع خلاله علم البلاد في هذا المحفل العالمي الذي يشارك فيه 452 متسابقا يمثلون 72 دولة في 16 لعبة تمثل أولمبياد خاصة لرياضة المحركات.

وشاركت الكويت في البطولة بوفد يرأسه حمد معرفي المدير العام النادي الدولي الكويتي، ويضم الإداريين ناصر الحاي، وحمد الفيلكاوي، ومحمد العامر، والمتسابقين علي مخصيد فئة الدريفت، فهد الخالد في فئة الكارتنغ، وراشد الرشدان في فئة الإي سبورت.

وكان مخصيد قد شارك في النسخة الأولى من الدورة التي أقيمت في إيطاليا عام 2019 وسجل حضورا قويا في سباق الدرفت بعد أن تجاوز التصفيات وبلغ الدور النهائي قبل أن يحرمه العطل الفني الذي أصاب سيارته وسوء الأحوال الجوية من الوصول إلى المراكز الأولى.



من جهته، أعرب أمين سر النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية عيسى حمزة عن فخره الكبير هو وأسرة النادي بهذا الإنجاز الكبير الذي وضع الكويت على خارطة السيارات العالمية، مشيدا بمخصيد وقال: «ابن النادي الذي سبق له الفوز ببطولات محلية وإقليمية عدة، وهو أمر ليس بغريب عليه».



وأضاف: «منذ تأسيس النادي وضعنا نصب أعيننا الوصول إلى العالمية لأننا نثق في قدراتنا ولأننا نملك الخبرة الكافية والأعضاء الأكفاء والمتسابقين القادرين على الفوز»، مؤكدا أن هذه الميدالية تزيد من مسؤولية الجميع لتحقيق المزيد من الإنجازات سواء في رياضة الدرفت أو غيرها من رياضات المحركات.

وتوجه حمزة بالشكر إلى وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري على دعمه المتواصل للرياضة بشكل عام ولرياضة المحركات على وجه الخصوص، مضيفا: «التقينا المطيري قبل فترة بحضور رئيس النادي عماد بوخمسين ووعدنا بتحقيق إنجازات عالمية في رياضة المحركات، وها نحن اليوم نحقق هذا الوعد، ولن نتوقف عند هذا الحد بل سنسعى للمزيد في المستقبل القريب».