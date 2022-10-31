أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن مشاركتها كراع رئيسي في الحدث الخيري السنوي «RunKuwait» لجمع التبرعات لدعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي تنظمه مجموعة فوزية السلطان الصحية (FSHN)، وهي مؤسسة غير ربحية رائدة في الكويت، والتي تقدم خدمات علاجية متطورة وعالية الجودة عبر العديد من التخصصات الطبية.



وتخللت هذه المشاركة أيضا العديد من الأنشطة الرياضية الصحية بـ stc والعديد من المسابقات والجوائز للمشاركين بالسباق وعائلاتهم وايضا قدمت stc جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الأولى، كما تم تكريم stc من قبل اللجنة المنظمة لرعايتها هذه المبادرة الانسانية ودورها البارز والحيوي في مجال المسؤولية الاجتماعية.

وكانت أنفال عبدالرحيم المسؤولة المباشرة من قبل stc عن هذه المبادرة الإنسانية متواجدة ومثلت الشركة خلال تكريم الرعاة الرئيسين للسباق الخيري.



وتعليقا على هذه المبادرة، قالت مدير عام اتصالات الشركات في stc دانة الجاسم: «سعداء بالمشاركة هذا العام في سباق RunKuwait بنسخته العاشرة، بصفتنا راعيا رئيسيا للحدث الخيري، حيث ان مشاركة stc في مثل هذه المبادرات والفعاليات الهادفة ما هو إلا التزام أخلاقي وإنساني منا لدعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وزيادة وعي الناس حول احتياجات ومتطلبات هذه الفئة المهمة في المجتمع لكي يندمجون بطريقة سليمة في المجتمع في شتى المجالات».



وأضافت الجاسم: «ترى stc أنه من الضروري التواصل مع جميع فئات المجتمع الكويتي وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من المجتمع من خلال تجارب متنوعة تهدف إلى زيادة الوعي حول احتياجات ومتطلبات هذه الفئات».



واختتمت الجاسم عن دور stc الحيوي كشركة رائدة في قطاع الاتصالات الكويتي في تمكين أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة ومساندتهم، لافتة إلى أن برنامج المسؤولية الاجتماعية الشامل، هدفه الأساسي دعم وتمكين جميع الفئات في المجتمع.

وتماشيا مع التزامها برد الجميل للمجتمع، ستواصل stc خططها لتعزيز المبادرات الأساسية في إطار برنامج المسؤولية المجتمعية للشركات، في مختلف القضايا، بما في ذلك المجالات الرئيسية كالصحة والتعليم وريادة الأعمال والبيئة وتمكين الشباب.



من جانبها، قالت مدير عام مجموعة فوزية السلطان الصحية تمار ديرتافيتيان: «نشكر stc على رعايتها لهذا الحدث الإنساني، ونحن كلنا ثقة بأن دعم الشركة ومشاركتها في سباق رن كويت سيكون له بالغ الأثر في دعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ونتطلع لتطوير وتعزيز علاقتنا مع stc في كافة المجالات لبناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد».