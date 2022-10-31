هادي العنزي



أكد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل شاكر الشطي خلو قائمة فريقه من الإصابات والغيابات، بعد تعافي منور المطيري من الإصابة ومشاركته في التدريبات، وذلك قبل مواجهة الفحيحيل بعد غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ 8 لدوري «زين» للدرجة الممتازة.

وذكر الشطي أن الساحل خرج بفوائد عديدة من بطولة كأس سمو ولي العهد التي تأهل إلى الدور قبل النهائي فيها، وقال لـ «الأنباء»: «جاءت الانتصارات التي حققها الفريق في كأس سمو ولي العهد لتنتشل الجميع من حالة إحباط مؤقت، نتيجة الخسائر المتتالية في الدوري، ولتعيد الثقة التي اهتزت قليلا لدى عدد من اللاعبين، واليوم غير الأمس، الروح المعنوية في أفضل صورها، والجاهزية الفنية والبدنية متوافرة، وقائمة الإصابات خالية، وهذه كلها مؤشرات إيجابية ومطمئنة».

وأشار إلى أن مواجهة الفحيحيل تعد بمنزلة «ديربي العاشرة»، وقد طوينا صفحة كأس سمو ولي العهد، وتنتظرنا مواجهة بمعايير خاصة مع فريق يقدم كرة جيدة، وحقق نتائج لافتة، وعلى الجهة الأخرى نحن بحاجة ماسة لتحقيق الفوز، للتعويض، وللتقدم في سلم الترتيب، ونأخذ المباراة على أنها نهائي مستقل، لافتا إلى أن عودة منور المطيري تمثل دعامة مهمة للفريق.