اعترف النجم البلجيكي كيفن دي بروين، بأن كأس العالم 2022 في قطر قد تكون الأخيرة في مسيرته، مؤكدا أنه يتطلع إلى أن يراه أطفاله يتنافس على أعلى مستوى.



ولايزال النجم البلجيكي الدولي يشعر بحالة من الارتياح قبل كأس العالم، خاصة بعد أن سجل لفريقه مان سيتي هدف الفوز في شباك ليستر سيتي السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



وستسافر أسرة دي بروين إلى قطر لحضور منافسات كأس العالم، حيث سيتنافس المنتخب البلجيكي ضمن المجموعة السادسة مع منتخبات كندا والمغرب وكرواتيا.



وكان دي بروين (31 عاما) قد شارك مع المنتخب البلجيكي في كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا وحقق الفريق خلالها المركز الثالث، كما شارك في مونديال 2014 بالبرازيل، عندما وصلت بلجيكا إلى دور الثمانية، لكنه يدرك أن النسخة المقبلة قد تكون الأخيرة بالنسبة له.



وقال دي بروين: «أسرتي ستذهب لحضور منافسات دور المجموعات. أنا بالطبع في الـ 31 عاما من عمري، ولا أعرف ماذا سيحدث خلال أربعة أعوام. هذه هي المرة الأولى التي سيتمكن فيها أطفالي من حضور كأس العالم».



وأضاف «أشعر بالحماس. ستكون هذه هي المشاركة الثالثة، والمشاركة دائما ما تشكل أمرا مميزا. هذه الفعاليات هائلة لأنها تحظى بمتابعة الجميع».



إلى ذلك، باتت مشاركة لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا مع بلاده في مونديال قطر 2022 أكثر تعقيدا، وذلك بعد تعرضه لإصابة جديدة هذه المرة في الفخذ، ما سيؤجل عودته الى الملاعب مع فريقه يوفنتوس، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيطالية عدة.



وسيبتعد بوغبا عن التدريبات لمدة 10 أيام، أي حتى موعد إعلان مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان عن تشكيلة أبطال العالم لمونديال قطر الذي ينطلق في العشرين من الشهر المقبل، ما يجعل تواجده مع «الديوك» صعبا للغاية لاسيما أنه لم يخض أي مباراة رسمية منذ ستة أشهر.



وعاود بوغبا مؤخرا تمارينه الجماعية مع فريقه الجديد-القديم يوفنتوس الذي لم يخض معه أي مباراة رسمية منذ عودته إليه هذا الصيف قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة انتقال حر.



ولم يحدد يوفنتوس أي موعد لعودة الفرنسي البالغ 29 عاما والفائز بلقب مونديال 2018 مع منتخب بلاده.



وفي وقت تحدثت وسائل الإعلام الإيطالية عن إمكانية رؤيته في الملعب مرة أخرى قرب نهاية الشهر الجاري أو بداية نوفمبر، استبعد مدرب «السيدة العجوز» ماسيميليانو أليغري أن يلعب بوغبا أي مباراة مع عملاق تورينو قبل مونديال قطر.



وكان ديشان صرح لوكالة فرانس برس الثلاثاء بأن «الشيء الوحيد المؤكد هو أنني لن أستدعي لاعبا غير قادر على اللعب في بداية المونديال»، لكنه أبقى «الباب مفتوحا» مع الأمل بأن يتمكن بوغبا من «اللعب قبل البطولة العالمية» لأنه «يعاني من نقص مقارنة بالآخرين».