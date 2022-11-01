يبحث كل من نابولي الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني اليوم عن إنهاء دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة، بعدما حقق كل منهما خمسة انتصارات في الجولات الخمس الأولى، فيما تتجه الأنظار الى المجموعة الرابعة، حيث تملك جميع فرقها فرصة التأهل الى ثمن النهائي.



في المجموعة الأولى وعلى ملعب «أنفيلد»، يتطلع نابولي الى أن يصبح أول فريق إيطالي ينهي دور المجموعات بالعلامة الكاملة منذ ميلان موسم 1992-1993، وذلك حين يحل ضيفا على ليفربول الإنجليزي الضامن بدوره بطاقته الى ثمن النهائي.



وستكون المواجهة ثأرية لليفربول الذي مازال يملك فرصة إزاحة فريق المدرب لوتشانو سباليتي عن الصدارة، لكن المهمة ستكون صعبة جدا لأنه بحاجة الى تعويض خسارته الكبيرة ذهابا 1-4، وبالتالي الفوز على متصدر «سيري أ» بفارق أربعة أهداف أو أكثر.



ويمر نابولي بفترة قد تكون الأفضل له منذ أيام الأرجنتيني الأسطوري الراحل دييغو مارادونا، إذ خرج منتصرا من مبارياته الـ 13 الأخيرة محليا وقاريا ولم



وفي المجموعة ذاتها، سيكون رينجرز الاسكتلندي بحاجة الى معجزة حقيقية من أجل حرمان ضيفه أياكس الهولندي من مواصلة مشواره القاري في «يوروبا ليغ»، إذ عليه الفوز بفارق خمسة أهداف أو أكثر لنيل المركز الثالث.



وعلى غرار نابولي، يسعى بايرن ميونيخ الى فوز سادس تواليا في إنجاز لم يتحقق سابقا في دور المجموعات سوى 10 مرات، عندما يلتقي انتر ميلان الإيطالي مساء اليوم، وفي حال فوز بايرن على ضيفه الإنتر الضامن أيضا تأهله كثاني المجموعة الثالثة، سيصبح فريق المدرب يوليان ناغلسمان أول من يحقق إنجاز العلامة الكاملة في دور المجموعات ثلاث مرات في تاريخه.



وبعدما بات خارج حسابات التأهل الى ثمن النهائي بخسارته المذلة في الجولة الماضية على أرضه أمام بايرن 0-3، يخوض برشلونة الإسباني مباراة هامشية ضد مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي الذي فقد أي أمل بالحصول على المركز الثالث في هذه المجموعة، وبالتالي مواصلة مشواره في «يوروبا ليغ».



وخلافا للمجموعات السبع الأخرى التي حسمت فيها على أقله بطاقة واحدة الى ثمن النهائي، لايزال الصراع مفتوحا على مصراعيه من أجل المركزين الأولين في المجموعة الرابعة التي يتصدرها توتنهام الإنجليزي بفارق نقطة أمام كل من سبورتينغ البرتغالي، وأينتراخت فرانكفورت الألماني، واثنتين عن مرسيليا الفرنسي الأخير.



وفي المجموعة الثانية، يتقارع كلوب بروج البلجيكي وبورتو البرتغالي على الصدارة بعدما ضمنا تأهلهما، حيث يحل بروج ضيفا على باير ليفركوزن الألماني، ويلعب «الأتلتي» في لشبونة مع بورتو.



لوكاكو.. ينتكس مجدداً



تعرض المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو لـ«إجهاد في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر» قبل أقل من ثلاثة أسابيع على انطلاق نهائيات كأس العالم في قطر، وبعد أسبوع على عودته إلى الملاعب، وفق ما أعلن ناديه إنتر الإيطالي أمس.

وغاب لوكاكو عن الملاعب منذ أغسطس بسبب إصابة مشابهة تعرض لها خلال التمارين، قبل أن يعود خلال الفوز 4-0 ضد فيكتوريا بيلزن التشيكي الأسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا عندما سجل هدفا إثر دخوله من مقاعد البدلاء.

وقال الإنتر إن المهاجم البالغ 29 عاما سيخضع «لإعادة التقييم في الأيام المقبلة».



وسيغيب بالتالي لوكاكو عن مباراة إنتر ومضيفه بايرن ميونيخ اليوم.