أعلن المنتخب الوطني لهوكي الجليد للسيدات استعداده بقوة لمنافسات بطولة الكويت الدولية التطويرية لهوكي الجليد للسيدات التي ستنطلق الأحد المقبل وتستمر حتى 12 نوفمبر الجاري بصالة نادي الألعاب الشتوية وبمشاركة ستة منتخبات عالمية بإشراف الاتحاد الدولي لهوكي الجليد (IIHF).



وقال مدير المنتخب محمد العجمي في تصريح إن لاعبات أزرق الهوكي جاهزات تماما لتقديم مستوى متميز في هذه البطولة الكبيرة التي تضم منتخبات لوكسمبورغ والامارات العربية المتحدة وايرلندا وكولومبيا وأندورا والكويت.



وأضاف العجمي ان النادي أقام معسكرا تدريبيا للمنتخب الصيف الماضي في تركيا قبل انضمام اللاعبات في منافسات الدوري في بداية أكتوبر الماضي، موضحا أنه تم تكثيف التدريبات في الفترة الأخيرة من خلال معسكر داخلي على فترتين صباحية ومسائية لضمان دخول اللاعبات في البطولة بأتم الجاهزية.



وأوضح ان هذه البطولة ستعمل على تطوير المستويات الفنية للاعبات أزرق الهوكي وصقل مهاراتهن الفنية في اللعبة، مشيدا بحرص مجلس إدارة النادي على دعم الرياضة النسائية في كافة ألعابه الشتوية.



من جانبها، قالت اللاعبة يارا العنزي ان هذه البطولة تعد فرصة متميزة للاعبات الكويتيات لمواجهة منتخبات قوية لاسيما من قارتي أوروبا وأميركا الجنوبية «ما سيكون له مردود إيجابي على تحسين مستواهن الفني واكتسابهن الخبرات المهمة في التعامل مع المباريات الدولية».



بدورها، أكدت اللاعبة رحومة محمد ان هذه البطولة لها أهمية كبيرة لجميع اللاعبات الكويتيات باعتبارها الانطلاقة نحو العالمية في ضوء مشاركة منتخبات قوية مضيفة ان اللاعبات يملأهن العزيمة والاصرار لتمثيل بلادهن الكويت خير تمثيل.