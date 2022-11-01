حقق فريق تويوتا جازو للسباقات TGR فوزا مميزا بالمركز الأول في رالي إسبانيا بقيادة سباستيان أوجييه على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي 1 الكهربائية الـ «هايبرد» التي تحمل الرقم 1، وذلك ضمن منافسات «بطولة العالم للراليات» WRC للعام 2022 التي ينظمها «الاتحاد الدولي للسيارات» FIA.

لتحصد بذلك شركة تويوتا اللقب في فئة المصنعين، وليضيف الفريق بذلك اللقب الثالث لهذا الموسم بعد إحراز كل من السائق كالي روفانبيرا لقب البطولة في فئة السائقين، ومساعده يوني هالتونن لقب البطولة في فئة مساعد السائق خلال رالي نيوزيلندا السابق.



وحصد فريق تويوتا جازو للسباقات TGR الألقاب الثلاثة المتاحة في بطولة العالم للراليات للعام الثاني على التوالي، كما يشكل هذا الفوز المرة السادسة التي تتصدر فيها شركة تويوتا فئة المصنعين في بطولة العالم للراليات.

وكان الفوز في رالي إسبانيا هو السابع للفريق لهذا الموسم.



وقال رئيس شركة تويوتا موتور كوربوريشن ومؤسس فريق تويوتا جازو للسباقات آكيو تويودا: «تهانينا لجميع أعضاء الفريق، أنا سعيد حقا بإحراز الفريق للألقاب الثلاثة عن فئة المصنعين، وفئة السائقين، وفئة مساعد السائق، تماما كما في العام الماضي، لاسيما أنها تحققت هذا العام على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي1 الكهربائية الهايبرد.

لقد حققنا هذه البطولة من خلال مشاركتنا بأربع مركبات و10 سائقين ومساعدين، وأود أن أتقدم بجزيل الشكر لكل أعضاء الفريق وجميع الموظفين والشركاء، والمشجعين في جميع أنحاء العالم الذين استمروا في دعمنا».

ويختتم الموسم الحالي بالجولة رقم 13 والأخيرة من البطولة في رالي اليابان، المقرر إقامته على مدار أربعة أيام بين 10 و13 نوفمبر.

ويعود هذا الحدث إلى جدول بطولة العالم للراليات للمرة السابعة، وسيقام في ناغويا في منطقة تشوبو، ومن المقرر أن تكون المنافسة خلال 19 مرحلة خاصة تغطي مسافة تنافسية إجمالية تبلغ 283.27 كم.



وشاركت تويوتا على مدى السنوات الماضية في العديد من رياضات سباقات السيارات، ومن ذلك سباق الفورمولا 1، وبطولة العالم للتحمل WEC، وسباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة.

وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تقام عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى أبريل 2015، حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم «جازو للسباقات» GR، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها بمجال رياضات سباقات السيارات تحت سقف واحد.