الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن افتتاح المركز الدولي للخدمات القنصلية بمنطقة الخليج الغربي في الدوحة لدعم المشجعين القادمين من أنحاء العالم لحضور فعاليات كأس العالم - قطر 2022 التي تنطلق في 20 الجاري.



حضر مراسم افتتاح المركز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.



ويقع المركز في قاعة رقم 4 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، ويضم ممثلين عن أكثر من 40 سفارة وقنصلية معتمدة لدى دولة قطر، بما فيها سفارات الدول الـ 31 التي تأهلت منتخباتها للمشاركة في كأس العالم 2022، إضافة إلى الدول التي سجلت أعلى مبيعات لتذاكر مباريات البطولة.



كما كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن افتتاح المركز الثاني لتذاكر المونديال في صالة علي بن حمد العطية بالسد، الذي يعمل حتى المباراة النهائية للبطولة يوم 18 ديسمبر المقبل، مع المركز الرئيسي الأول الذي بدأ العمل يوم 18 أكتوبر الماضي في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بالخليج الغربي.



هذا، وأغلق أمس باب تسجيل طلب استضافة أفراد العائلة والأصدقاء عبر بوابة «هيا» وتطبيق «هيا إلى قطر 2022» لحاملي تذاكر مباريات المونديال، ويأتي هذا الإجراء لضمان إتاحة الوقت الكافي للانتهاء من التعامل مع جميع الطلبات المقدمة من حاملي تذاكر البطولة قبل الأول من نوفمبر، وهو الموعد المقرر للبدء في اعتماد بطاقة «هيا» حصريا كوسيلة متاحة أمام الزوار للدخول إلى قطر لحضور فعاليات البطولة، حيث يمكن للجماهير الحضور إلى قطر اعتبارا من اليوم والدخول في أجواء البطولة.



إلى ذلك، وصل الرحالة الألماني ساشا غراب إلى قطر عن طريق السفر البري في رحلة استغرقت 9 أشهر من أجل حضور مباريات كأس العالم. واختار المشجع الألماني رقم 001 الإقامة في مدينة «الكرفانات».



قرعة الكأس الذهبية 14 أبريل



من ناحية أخرى، أعلن اتحاد كونكاكاف لكرة القدم (أميركا الشمالية) أن يوم 14 أبريل المقبل سيكون موعدا لإجراء قرعة بطولة الكأس الذهبية التي تقام خلال الفترة من 16 يونيو الى 16 يوليو العام المقبل، بمشاركة المنتخب القطري للمرة الثانية على التوالي، والتي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية.



كما حدد (كونكاكاف) ملعب المباراة النهائية للبطولة وهو ملعب SoFi في لوس أنجيليس أحد ملاعب مونديال 2026.



ويشارك في البطولة 16 منتخبا تأهلت منها 5 منتخبات حتى الآن إلى النهائيات في مقدمتها العنابي بدعوة من اتحاد كونكاكاف، وبنما وجامايكا والسلفادور وهندوراس.