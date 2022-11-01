حقق رين انتصاره الخامس تواليا بفوزه على ضيفه مونبلييه 3-0 الأحد في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وارتقى رين للمركز الثالث برصيد 27 نقطة، متساويا مع لوريان الذي خسر أمام نيس 1-2، ومتأخرا بفارق 3 نقاط عن لانس الثاني و8 نقاط عن باريس سان جرمان المتصدر الفائز على تروا 4-3 السبت.



وحسم رين النتيجة لصالحه في الشوط الأول بتسجيله هدفين بفضل الهداف الشاب مارتن تيرييه (15)، رافعا رصيده إلى 11 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم، قبل أن يضيف أرنو كاليمويندو الثاني (23).



وأكد أمين غويري الفوز بتسجيله الهدف الثالث لفريقه (85).



وتحضر رين بأفضل طريقة ممكنة قبل 4 أيام من استحقاقه الأوروبي الحاسم للتأهل المباشر إلى ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» أمام آيك لارنكا القبرصي.



وخسر لوريان مفاجأة الموسم أمام ضيفه نيس برغم تقدمه في الشوط الأول برأسية دانغو كاتارا من بوركينا فاسو، مسجلا هدفه الخامس هذا الموسم.



غير أن نيس قلب النتيجة بتسجيله هدفين في الشوط الثاني في غضون 8 دقائق، بداية بفضل مدافعه الجزائري يوسف عطال (61) ثم البديل غايتان لابورد (69).



وصعد نيس للمركز العاشر بفوزه الرابع هذا الموسم، في حين تجمد رصيد لوريان الذي لم يحصد سوى نقطتين من مبارياته الـ 3 الأخيرة بعد سلسلة من 6 انتصارات تواليا، عند 27 نقطة وتراجع الى المركز الرابع بفارق الأهداف عن رين.



وعاد موناكو إلى سكة الانتصارات بعد 4 مباريات في مختلف المسابقات لم يذق خلالها طعم الفوز، بتغلبه على ضيفه أنجيه متذيل الترتيب 2-0.