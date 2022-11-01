واصل مان يونايتد مشواره الجيد في الآونة الأخيرة بتغلبه على ضيفه وست هام 1-0 في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بفضل راشفورد الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 38 بالرأس بعد عرضية من الدنماركي كريستيان إريكسن، مسجلا هدفه المائة بقميص «الشياطين الحمر»، ليصبح اللاعب رقم 22 الذي يحقق هذا الأمر والأول منذ واين روني عام 2009.

وخاض المدرب الهولندي إريك تن هاغ اللقاء ضد الضيف اللندني بمشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أساسيا في خطوة تصالحية مع البرتغالي الذي استبعد عن مباراة المرحلة الماضية.



وبمحافظته على سجله الخالي من الهزائم للمرحلة الخامسة تواليا في سلسلة تضمنت أيضا ثلاثة انتصارات في «يوروبا ليغ» منذ الخسارة الأخيرة أمام الجار مان سيتي 3-6 في المرحلة التاسعة، رفع يونايتد رصيده الى 23 نقطة في المركز الخامس مع مباراة مؤجلة في جعبته، فيما تجمد رصيد وست هام بقيادة المدرب السابق لفريق «الشياطين الحمر» الاسكتلندي ديفيد مويز، عند 14 في المركز الثالث عشر بعد تلقيه الهزيمة السابعة للموسم.



إيطاليا



عاد أتالانتا الى سكة الانتصارات واستعاد الوصافة مجددا بفوزه على مضيفه إمبولي 2-0 في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الايطالي لكرة القدم، مستفيدا من سقوط ميلان حامل اللقب في أرض تورينو 1-2 ولاتسيو على أرضه على يد ساليرنيتانا 1-3 قبل «موقعة الديربي» المرتقبة نهاية الأسبوع المقبل ضد روما.



ورفع فريق مدينة برغامو رصيده الى 27 نقطة متأخرا بخمس نقاط عن نابولي المتصدر، وأمام ميلان ولاتسيو بفارق نقطة وثلاث نقاط تواليا.



وعلى «ستاديو أولمبيكو غراندي تورينو» وبعد أربعة انتصارات متتالية، مني ميلان حامل اللقب بهزيمته الأولى أمام تورينو منذ أبريل 2019 والثانية فقط هذا الموسم بعد التي تلقاها أمام نابولي على أرضه 1-2.



وفي العاصمة، قلب ساليرنيتانا الطاولة على مضيفه لاتسيو الذي أنهى الشوط الأول متقدما بهدف، بعد تسجيله ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، ليتجمد رصيد لاتسيو عند 24 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف أمام الإنتر وثمانية خلف نابولي المتصدر، فيما رفع ساليرنيتانا رصيده الى 16 نقطة وبات تاسعا.



وبدأ أودينيزي يبتعد أكثر فأكثر عن صراع الصدارة، بعدما عجز عن تحقيق الفوز للمرحلة الرابعة تواليا بـ 0-0 مع مضيفه كريمونيزي الأخير.



وحقق فيورنتينا فوزه الأول في آخر خمس مراحل بعدما تغلب على مضيفه سبيزيا 2-1.



إسبانيا



من جهة أخرى، استفاد ريال بيتيس من سقوط أتلتيكو مدريد الثالث أمام قادش 2-3 السبت، ليصبح على المسافة ذاتها منه مع أفضلية فارق الأهداف لنادي العاصمة، وذلك بعد فوز النادي الأندلسي على مضيفه ريال سوسييداد 2-0 في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وفي اختباره الأول في الدوري بقيادة مدربه الجديد كيكي سيتيين، سقط فياريال في ملعب أتلتيك بلباو بهدف سجله الغاني ـ الإسباني إينياكي وليامس (59)، ليتقدم الفريق الباسكي المضيف إلى المركز السادس بـ 21 نقطة، فيما تجمد رصيد «الغواصة الصفراء» عند 18 في المركز الثامن.