اختتم بنك برقان رعايته للجولة الأولى من دوري الاتحاد الكويتي للفروسية (KEF) للموسم 2022-2023، والذي أقيم في مضمار مركز الكويت للفروسية.

وقد جاءت هذه الرعاية ضمن برنامج البنك الشامل للمسؤولية الاجتماعية الذي يركز على دعم وتعزيز ثقافة الرياضية في الكويت.



وقد حاز في اليوم الأول من الجولة الأولى للدوري الفارسة نادية المطوع على المركز الأول، تلاها علي الخرافي وفواز الغنيمان في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

أما في اليوم الثاني فقد حل الفارس عبدالرحمن الفزيع في المركز الأول، تبعه علي الخرافي في المركز الثاني، وغازي الجريوي بالمركز الثالث.



وفي معرض حديثها عن رعاية بنك برقان لدوري اتحاد الفروسية الكويتي، صرحت رئيس دائرة الاتصالات التسويقية للمجموعة في بنك برقان خلود رضا الفيلي: «أهنئ جميع الفرسان الفائزين في هذه الجولة، الذين يواصلون تقديم أفضل قدوة تحتذى بها أجيالنا الشابة، وبصفتنا في برقان من المؤسسات المالية الوطنية المرموقة، نحرص دائما على تعزيز الثروة الوطنية التي نمتلكها في الكويت من المواهب الرياضية، وخاصة في رياضة الفروسية، نظرا لكونها أحد أكثر الرياضات ذات الإرث الثقافي الكبير المحبوبة لدى الجميع».



.. والبنك يطلق «ضاعف مكافآتك» مع «فيزا بلاتينيوم كأس العالم قطر»



أطلق بنك برقان إصدارا خاصا ومحدودا من بطاقة فيزا بلاتينيوم كأس العالم قطر 2022، لمشاركة عملائه فرحتهم بالاحتفال بالحدث الرياضي الضخم الذي يقام لأول مرة في المنطقة.

وستمنح البطاقة مستخدميها فرصا لمضاعفة مكافآتهم خلال شهري نوفمبر وديسمبر عند أي عملية دفع محليا أو دوليا من خلال نقاط البيع أو خدمة التسوق «أونلاين».



وتستمر الحملة 8 أسابيع من 1 نوفمبر حتى 31 ديسمبر المقبل، حيث سيحصل خلالها عملاء البنك لكل دينار ينفقونه على ضعف النقاط، وتشمل جميع عمليات الدفع ما عدا عمليات السحب النقدي.



وبهذه المناسبة، أفاد رئيس دائرة البطاقات في بنك برقان ساكت جاجو: «إصدار البنك لبطاقة بطاقة فيزا بلاتينيوم كأس العالم قطر 2022 يشكل جزءا من جهودنا لمشاركة عملائنا بالفعالية الرياضية الأهم حول العالم، مع تقديم القيمة المضافة وتجربة مختلقة ومتطورة. وسنواصل في بنك برقان تقديم تجربة مصرفية رائدة وبمزايا فريدة مع مكافآت حصرية تستمر على مدار السنة».

وكعادته، يواصل بنك برقان تقديم خدمات بقيمة مضافة أكبر لعملائه، ومشاركتهم جميع الاحتفالات والمناسبات مع إضافة معنى أكبر لأسلوب حياتهم. كما يواصل البنك تعزيز برنامجه الشامل للعملاء المميزين «مكافآت برقان».