أكد رئيس مجلس إدارة شركة إيدو مؤيد الشهاب أنه تم الانتهاء من الاستعدادات لاستضافة مواجهة مصر وبلجيكا الودية المقرر إقامتها عند الساعة 6 مساء 18 الجاري على ستاد جابر الأحمد الدولي.



وقال الشهاب في تصريح صحافي إن شركة إيدو المنظمة للمباراة حرصت على عدم ترك شيء للصدفة، فيما يخص تنظيم المباراة، التي ستحظى بمتابعة العديد من دول العالم، لاسيما أن المنتخب البلجيكي سيخوض اللقاء، ثم يتوجه بعده مباشرة إلى الدوحة للمشاركة في مونديال 2022.



ولفت إلى أن وفدا من الاتحاد المصري لكرة القدم زار الكويت مؤخرا للاطلاع على ستاد جابر الأحمد الدولي، مبينا أن الوفد أبدى إعجابه الشديد بهذه المنشأة الرياضية التي تضاهي الملاعب العالمية، كما زار الوفد أيضا ستاد نادي الكويت، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة النادي خالد الغانم، مبينا أن الأخير أكد تقديم جميع الإمكانات للمنتخب المصري خلال زيارته لبلده الثاني الكويت فور وصول الوفد.



وشدد الشهاب على أن مسؤولي الاتحادات المصري لكرة القدم، أكدوا أن «الفراعنة» سيشاركون بكل نجومهم المحترفين، وعلى رأسهم نجم ليفربول محمد صلاح، ونجم الأرسنال محمد النني العائد من الإصابة.



وأوضح أن صلاح أعرب لمسؤولي الاتحاد المصري عن ترحيبه بإقامة المباراة في الكويت، معربا عن سعادته بزيارة البلاد واللعب على أرضها وسط جماهيرها العاشقة للكرة، حيث غيبته الإصابة عن مواجهة المنتخبين الكويتي والمصري التي أقيمت ضمن استعدادات الفراعنة لمونديال 2018 في روسيا.



واختتم الشهاب تصريحه مؤكدا أن «إيدو» حريصة تماما على دخول وخروج الجماهير التي ستتابع المباراة دون صعوبات تذكر، خصوصا أن إمكانيات ستاد جابر تساعد على هذا الأمر، كما سيتم فتح جميع البوابات أمام الجماهير المتوقع أن تملأ المدرجات، نظرا لكونها مباراة كبيرة، وتجمع منتخبين تكتظ صفوفهما بلاعبين عالميين.