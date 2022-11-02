شارك نادي الطموح الرياضي، ممثلا برئيس مجلس الإدارة رحاب بورسلي وأمين السر العام صديقة الأنصاري، في ندوة «تكافؤ الفرص بين الجنسين بالمجال الرياضي» التي نظمها المجلس الأولمبي الآسيوي بالتعاون مع اللجنة الأولمبية البحرينية واللجنة الأولمبية الدولية واحتضنتها البحرين على مدار يومين بحضور كوكبة من كبار القيادات الرياضية القارية والأولمبية تقدمهم الشيخ خالد بن حمد رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية والأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية وراجا راندير سينغ القائم بأعمال رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي وحسين المسلم المدير التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي ورئيس الاتحاد الدولي للسباحة والشيخة حياة آل خليفة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية وعضو المكتب التنفيذي بالمجلس الأولمبي الآسيوي ورئيس لجنة المرأة وممثلي اللجان الأولمبية الآسيوية والقيادات الرياضية من 41 دولة، كما شهد افتتاح الندوة مداخلة عبر الفيديو لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ.



وفي هذا الصدد، قالت رحاب بورسلي إن الندوة تناولت دور اللجان الأولمبية الوطنية في تعزيز المساواة بين الجنسين لضمان مشاركة المرأة وتمثيلها في جميع المجالات والقطاعات مثل عضوية مجالس إدارات اللجان الأولمبية وعضوية الإدارات الرسمية للأندية والاتحادات وبرامجها الإدارية والفنية، واعتماد أفضل الطرق والممارسات والاستراتيجيات لتعزيز المساواة بين الجنسين ودعم القاعدة الشعبية لمشاركة السيدات في الرياضة، كما تناولت محاور الندوة آلية تمكين النساء منذ الصغر من خلال المناهج التعليمية وتوفير البيئة الآمنة وسن التشريعات التي تحمي وتكفل سلامتهم بالإضافة إلى دور الأسرة.