قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة إيقاف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة مبارك سعيد 3 مباريات، وتغريمه 300 دينار، وذلك لقيامه بالاعتداء على نظيره لاعب القادسية أحمد الرياحي، في المباراة التي جمعت الفريقين في ربع نهائي بطولة كأس سمو ولي العهد، كما أوقفت زميله بالفريق المحترف الجزائري عماد الدين عزي مباراتين وتغريمه 300 دينار، لسلوكه غير الرياضي في ذات المباراة، وجاءت العقوبات بحق لاعبي كاظمة وفق البند رقم (7)، والبند رقم (10) من الجدول الاسترشادي للائحة الانضباط.



كما أصدرت لجنة الانضباط عقوبات مالية وإدارية بالجملة شملت 11 لاعبا ناشئا بناديي الكويت والعربي، وذلك على خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدتها المباراة التي جمعت الفريقين في دوري الناشئين (تحت 16 عاما) والتي أقيمت 15 أكتوبر الماضي، إذ شملت العقوبات إيقاف 4 لاعبين من «الأخضر» وهم: علي وسمي، حسن أحمد، مناف الصراف وحسين طالب، وغرامة 500 دينار لكل منهم، بالإضافة إلى منع إداري الفريق علي معيوف من مرافقة الفريق لـ 4 مباريات وغرامة 500 دينار، فيما طالت العقوبات 7 لاعبين في «الأبيض»، حيث أوقف مهدي الحمر 6 مباريات وتغريمه 700 دينار، فيما تم فرض عقوبة الإيقاف لـ 4 مباريات وغرامة 500 دينار على كل من: عبدالعزيز الضويحي، حسين البحراني، خالد الخرقاوي، محمد الحجي وناصر مبارك، بينما جاءت عقوبة اللاعب بندر العازمي مخففة بمباراة واحدة وغرامة 100 دينار.