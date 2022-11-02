هادي العنزي



تختتم مساء اليوم الجولة الأولى للدوري العام لكرة السلة «الدمج»، بإقامة مباراتين على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات بضاحية صباح السالم، حيث تجمع الأولى الكويت والشباب في الـ 5:15 مساء، فيما يصطدم القرين بنظيره القادسية في المواجهة الثانية في الـ 7:15 مساء.



وتبدو الكفة في المباراة الأولى في مصلحة الكويت بطل العرب والخليج، نظرا لما يملكه من إمكانات فردية وجماعية عالية، مكنته من الظفر باللقب العربي للأندية أكتوبر الماضي لأول مرة في تاريخه، ويسعى مدرب «الأبيض» الألماني بيتر شومرز وفريقه لتجاوز خسارة أولى له في كأس «السوبر» أمام كاظمة، وتسجيل أفضل بداية ممكنة للمحافظة على لقب الدوري، وعلى الجهة الأخرى لا يبدو الشباب يملك فرصة للفوز بالمباراة، وإن كانت مفاجآت «السلة» حاضرة على الدوام.



أما مواجهة القرين والقادسية فلن تكون كسابقتها، حيث يملك كلا الفريقين مقومات الفوز، وقد سبق لهما تبادل الانتصار في مواجهات الدوري الممتاز الموسم الماضي، وستكون الندية والإثارة حاضرة على مدار أشواط المواجهة الأربعة.