أعرب رئيس نادي الرماية دعيج العتيبي عن فخره واعتزازه وجميع منتسبي النادي بتنظيم بطولة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد السنوية الكبرى الثالثة للرماية المتواصلة على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية والتي تعد تدشينا للموسم الرياضي للنادي.



وقال العتيبي في المؤتمر الصحافي الذي أقيم أمس إن البطولة التي بدأت قبل أيام تشمل إقامة جميع المسابقات الأولمبية في رمايات المسدس والبندقية والتراب والسكيت والقوس والسهم لفئات الرجال والسيدات والناشئين وتشهد مشاركة كبيرة من رماة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.



وأضاف أن البطولة تكتسب أهمية كبيرة كونها ستمثل تقييما لمستوى رماة وراميات المنتخب الكويتي الذي تنتظره مشاركات مهمة في الفترة المقبلة في العديد من البطولات الدولية التأهيلية لدورة الألعاب لأولمبية (باريس 2024)، إذ يسعى النادي لتأهيل أكبر عدد من الرماة لهذا الملتقى الرياضي الأكبر بالعالم.



ولفت العتيبي إلى أن الرماية الكويتية حققت الكثير من الإنجازات بالموسم الماضي والذي تمثل في الفوز بـ 76 ميدالية متنوعة بواقع 26 ذهبية و26 فضية و24 برونزية على جميع المستويات، كما بين أن الرامي عبدالعزيز السعد تصدر تصنيف الاتحاد الآسيوي عن أغسطس الماضي في «السكيت»، فيما تصدر الرامي ناصر المقلد التصنيف القاري في «التراب»، كما تصدرت الرامية سارة الحوال تصنيف راميات التراب.



من جانبه، قال أمين سر النادي ومدير البطولة عبيد العصيمي انه تم تجهيز كل الترتيبات لإقامة البطولة بشكل مناسب، موضحا أن اللجنة المنظمة انتهت من منافسات الناشئين ومسابقتي التراب والسكيت للسيدات، على أن تتوالى باقي المنافسات تباعا حتى ختام البطولة السبت المقبل.