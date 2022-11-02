يعقوب العوضي



فاز فريق الكرة الطائرة بنادي القادسية على الكويت 3-1 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من امس على صالة اتحاد الكرة الطائرة في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات في ضاحية صباح السالم ضمن منافسات بطولة الاتحاد، ورفع الأصفر رصيده إلى 17 نقطة وبقي الكويت على رصيد بـ 18 نقطة ورغم الخسارة ضمن الصعود إلى المربع الذهبي وكذلك القادسية.



وفي مباراة أخرى، فاز كاظمة على برقان 3-2 ورفع رصيده إلى 19 نقطة ليخطف صدارة الترتيب العام من الكويت وضمن تأهله إلى المربع الذهبي أيضا فيما أصبح رصيد برقان 6 نقاط.



وفي السياق ذاته، فاز العربي على الشباب 3-0 ورفع رصيده إلى 12 نقطة، فيما بقي الخاسر دون نقاط في مؤخرة الترتيب العام، كما فاز الصليبخات على الجهراء 3-1 ورفع رصيده إلى 13 نقطة وبقي الخاسر على رصيده السابق بـ 4 نقاط.