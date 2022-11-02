يحيى حميدان



تتجه أنظار محبي لعبة الكرة الصالات عند الساعة 6 مساء اليوم صوب مجمع صالات الشيخ سعد العبدالله، حيث ستقام مباراة كأس السوبر بين الكويت حامل اللقب وكاظمة.



وحقق «الأبيض» ثلاثية الموسم الماضي الدوري والكأس والسوبر، فيما يخوض «البرتقالي» هذه المواجهة بصفته ثاني الدوري.



وقد عقد ظهر أمس المؤتمر الصحافي الخاص باللقاء، وقال مدرب الكويت، الإسباني لويس فونسيكا، انه سعيد بخوض مباراة السوبر في انطلاق الموسم، مشيرا إلى أن الموسم الماضي بالنسبة له ولفريقه كان رائعا بعد الفوز بكل البطولات المحلية المتاحة.



وأضاف فونسيكا: «الآن أمامنا تحديات جديدة تبدأ بمواجهة كاظمة في مباراة السوبر، وهو فريق مميز يمتلك مدربا ولاعبين محليين وأجانب على مستوى عال، وبالتالي فإن المباراة لن تكون سهلة على الفريقين».



من ناحيته، أكد لاعب الكويت حمد العوضي أنه يتوقع صعوبة كبيرة في المواجهة، خاصة أن الفريقين يسيطران على لقب الدوري في المواسم الستة الأخيرة.

وأردف قائلا: «نريد من خلال هذه المباراة أن نبين جاهزيتنا للموسم الجديد، على الرغم من معاناة فريقنا من بعض الإصابات».



بدوره، أوضح مدرب كاظمة، البرتغالي تياغو بوليدو، أن فريقه عانى الموسم الماضي من بعض المشاكل ومنها الإصابات وهو ما جعل موسمنا صعبا للغاية.

وأضاف: «نريد الفوز في كل مباراة، وبعد 3 مواسم من العمل مع كاظمة أظهرنا أننا نملك المهارة والإمكانات لتحقيق الفوز، وأرى أننا نستحق التتويج بلقب السوبر قياسا على العمل الذي قمنا به».



من جهته، أفاد لاعب «البرتقالي» أحمد الفارسي بأن المواجهة ستكون صعبة، خاصة أننا سنلاقي الكويت الذي يمر بفترة استقرار من جميع النواحي، متمنيا الفوز بلقب «السوبر» لتكون بداية ممتازة للموسم الجديد.