هادي العنزي



تفوق فريق السلة بنادي النصر على نظيره التضامن 66-54 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري العام لكرة السلة «الدمج» أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات ليسجل «العنابي» أول فوز له في البطولة، وذلك بعد مواجهة متواضعة من حيث المستوى الفني، وقليلة من حيث التسجيل، إذ تبادل «العنابي» و«العنيد» الأفضلية خلال مجريات المباراة، فتقدم التضامن في الربع الأول (23-19) وضرب لاعبو النصر بقوة في الربع الثاني، ليخرجوا متفوقين بفارق 7 نقاط (39-32)، كما واصل النصر أفضليته في الربع الثالث موسعا الفارق إلى 14 نقطة (56-42)، ولم يحمل الربع الأخير الكثير للتضامن، فسجل 12 نقطة فيما لم يسجل الفائز سوى 10 نقاط كانت كافية لخروجه فائزا. وشهدت المباراة تألق لاعب النصر محمد الماجد بتسجيله 17 نقطة، وحيازته على 11 كرة مرتدة.