يعقوب العوضي



تقام اليوم 4 مباريات ضمن منافسات بطولة الاتحاد التنشيطية للكرة الطائرة، والتي تعتبر مباريات تحصيل حاصل لتحسين مراكز الفرق، خاصة بعد اكتمال عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي وهي: القادسية، الكويت، كاظمة والعربي، اذ يلتقي القادسية برصيد 17 نقطة مع الصليبخات في 6.30 مساء على صالة القادسية، فيما تجمع المباراة الثانية برقان (6 نقاط) مع الشباب (بلا رصيد) في 6.30 مساء على صالة الشباب، كما يلتقي العربي بـ 12 نقطة مع الساحل بـ 7 نقاط على صالة الاتحاد في 5.00 مساء، ويتواجه أيضا الكويت بـ 18 نقطة مع كاظمة صاحب الـ 19 نقطة على صالة الاتحاد في 7.00 مساء.