واصل أبطال الاتحاد والنادي الكويتي للترايثلون تحقيق النجاحات الخارجية، بعد أن نجح منتسبا النادي فهد الثويني وصالح المهيني في إنهاء سباقات بطولة العالم «الرجل الحديدي» (70.3) والمقامة في ولاية يوتاه بالولايات المتحدة الأميركية بنجاح، إذ حقق فهد الثويني زمنا وقدره 4.55.47، فيما حقق صالح المهيني زمنا وقدره 5.46.49 في ظل مشاركة أبرز نجوم العالم في الترايثلون بهذا المحفل الدولي.



هذا، وهنأ رئيس الاتحاد والنادي الكويتي للترايثلون راشد الكندري، أبطال النادي إنهاء البطولة العالمية «الرجل الحديدي» بنجاح ورفع علم الكويت في هذا المونديال.