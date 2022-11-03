ناصر العنزي - يحيى حميدان



عاد السالمية من رحلته إلى الجهراء بالفوز 2-0 على ستاد مبارك العيار مساء أمس ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري «زين» الممتاز.



ورفع «السماوي» رصيده إلى 13 نقطة محافظا على مركزه الرابع، فيما بقي «أبناء القصر الأحمر» على رصيدهم السابق بـ 10 نقاط.



وتبادل الفريقان الهجمات على فترات من الشوط الأول، الذي كان في أغلبه هادئا، وحرص لاعبو السالمية على الاحتفاظ بالكرة قدر الإمكان مع التركيز على بناء الهجمات عن طريق مبارك الفنيني، لينجح في صناعة هدف السبق بعد تحويله لعرضية جميلة حولها العراقي آسو رستم في شباك حارس الجهراء بدر الصعنون (29).



وهدد الجهراء مرمى «السماوي» في عدة مناسبات وتركزت خطورته من البرازيلي رودريغو يوري والغاني أبودو أساكا، لكن محاولات الجهراويين لم تترجم إلى أهداف لتألق حارس السالمية أحمد عادي.



وفي الشوط الثاني وقف حارس السالمية أحمد عادي أمام رغبة الجهراء في التعديل، حيث تألق بشكل لافت في تعطيل كل المحاولات، فيما كان زميله الفنيني وراء أي تهديد لمرمى الجهراء سواء في تحضير الكرات السانحة للتسجيل او التسديد، وتصدى حارس الجهراء بدر الصعنون لمحاولتين من الفنيني بالذات.



وسجل السالمية الهدف الثاني عن طريق البديل عذبي شهاب بصناعة من الفنيني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز «سلماوي» بهدفين نظيفين.



إلى ذلك، تختتم مساء اليوم مباريات الجولة الثامنة من دوري «زين» للدرجة الممتازة بمباراة واحدة تجمع القادسية صاحب المركز الثامن برصيد 9 نقاط مع التضامن التاسع وقبل الأخير بـ 6 نقاط على ملعب محمد الحمد.



وتصب الترشيحات لمصلحة «الأصفر» عطفا على قدرات اللاعبين ونتائج الفريقين لكنه بالطبع لن يضمن النقاط الثلاث، إلا إذا تعامل مع خصمه بجدية وأحسن استغلال فرصه ولا شك أن جماهير الفريق لم تكن راضية عن فريقها قبل توقف الدوري حيث جاء ثامنا، وهو بلا شك مركز لا يليق به ولكن تقارب الفرق في النقاط سهل من تغيير مراكزها عند أي فوز.



وقد تحسّن حال القادسية كثيرا في آخر مباراة له في الدوري بعد تعادله مع الكويت (1-1) وكان الطرف الأفضل كما تأهل بجدارة إلى نصف نهائي كأس سمو ولي العهد لملاقاة العربي بعد تخطيه كاظمة بهدفين وبأداء جيد جدا، وقد وجّه مدرب الفريق بوريس بونياك رسالة بعد مباراة الكويت الأخيرة بأن فريقه لا يضم هدافا ينهي هجماته.



أما التضامن فيأتي في مركز متأخر رغم انه حقق نتيجة إيجابية في مباراته بالتعادل مع كاظمة (2-2) ولا شك أن مهمته صعبة ووجب على مدربه جمال القبندي تصحيح أوضاع دفاعه.