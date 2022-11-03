يعقوب العوضي



تنطلق اليوم منافسات الدوري الممتاز لكرة اليد على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله، حيث تقام 3 مباريات ضمن الجولة الافتتاحية، حيث يلتقي الفحيحيل مع اليرموك في 4.30 عصرا، كما يتواجه الصليبخات مع الكويت في 6.15 مساء، فيما يلتقي القادسية مع السالمية في 8.00 مساء.



وفي السياق ذاته، تقام 3 مباريات ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد في الدعية، حيث يلتقي النصر (بلا نقاط) مع الشباب (بالرصيد ذاته) في 4.30 عصرا، بينما يتواجه خيطان (نقطتين) مع الجهراء (بالرصيد نفسه) في 6.15 مساء، ومنتخب الناشئين مع التضامن في 8.00 مساء.



وبالعودة إلى المباراة الافتتاحية لـ«ممتاز اليد»، يقود الفحيحيل المدرب الوطني وليد فيروز مدرب «الأصفر» والمنتخب الوطني للشباب سابقا ويتطلع إلى حصد أول نقطتين في مشواره في البطولة، حيث أعد العدة عبر التعاقد مع محترفين من طراز عال وهما حمزة كابلوتي التونسي وأنطونيو رومي الأنغولي.

ولا يختلف الوضع كثيرا لدى الوافد الجديد للدوري الممتاز اليرموك، الذي يقوده المدرب الوطني خالد الملا ذو الخبرة الميدانية الكبيرة خاصة بعد قيادته ليد السالمية في 3 مواسم ناجحة سابقا ومن ثم انتقاله إلى اليرموك وتحقيق النجاح بالصعود إلى الدوري الممتاز، فتعاقدت إدارة النادي مع المحترفين الألباني إيفان بيريشيتش والصربي رادفان أوستوجيتش.



أما المباراة الثانية، فالكويت حامل اللقب يسعى إلى تعويض خسارته في كأس السوبر أمام كاظمة بنتيجة 24-23 تحت قيادة المدرب الوطني هيثم الرشيدي الذي يسعى إلى تحقيق الفوز ولديه من المحترفين فرانكيس كارول القطري وأنخل هيرنانديز البرتغالي، وفي المقابل، فإن الصليبخات الوافد الجديد للدوري الممتاز في مهمة صعبة فنيا، حيث إن الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني السابق فيصل صوان قد تنحى باستقالة رسمية لظروفه الخاصة والخارجة عن إرادته وأسندت المهمة للمدرب الوطني الجديد حسين حبيب الذي سيكون في اختبار صعب ويضم فريقه المحترفين يانكو النمساوي وتوم كارول الأستوني، حيث قال حبيب إن المهمة صعبة، فالوقت لم يسعفه في ترجمة أفكاره للفريق.



وفي ثالث اللقاءات، قد اتسم القادسية بالغموض في فترة التوقف واليوم سيطل على البطولة بصورة وحلة جديدة بقيادة المدرب بوزو روديتش الصربي مع المحترفين خالد الحاج يوسف من تونس وتوكودا الياباني، وفي المقابل، يقود السالمية المدرب التونسي المنجي البناني ويضم المحترف التونسي نور الدين ماوه ويحي زموشي الجزائري.