أسفرت نتائج مسابقة البندقية ضغط هواء 10 متر رجال من بطولة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الثالثة الكبرى للرماية عن فوز علي فرحان المطيري من وزارة الدفاع بالمركز الأول فيما حل سعود رهيمان السبيعي من رماة النادي ثانيا وعبدالله عوض الحربي من وزارة الدفاع ثالثا، وفي نفس المسابقة للسيدات تمكنت شيماء صالح الإبراهيم من رماة النادي من حصد المركز الأول وحلت زميلتها مریم محمد ارزوقي ثانية ورتاج أحمد الزيادي ثالثة.



وفي هذا الصدد، صرح أمين الصندوق المساعد في نادي الرماية عدنان الإبراهيم بأن البطولة تثبت نجاحها يوما بعد يوم وتقدم مستويات تليق باسم راعيها سمو ولي العهد، مضيفا أنه ونيابة عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي نتقدم بالشكر إلى جميع العاملين في النادي كل في مكانه على الجهود التي يبذلونها لإنجاح هذه البطولة التي تحمل اسما غاليا على الجميع، كما توجه بخالص الشكر الى سمو ولي العهد على دعمه للرماية الكويتية وتخصيص بطولة سنوية كبرى تحمل اسم سموه لأبنائه رماة وراميات الكويت.