يحيى حميدان - هادي العنزي



قررت إدارة نادي الكويت فسخ التعاقد مع مدرب فريق الكرة الكرواتي رادان غاسانين بعد التعادل مع النصر (2-2) وبسبب النتائج الأخيرة للفريق التي لم ترتق للطموح، كما أسندت إدارة الفريق بشكل مؤقت للمدرب محمد عبدالله في المباراتين المقبلتين أمام كاظمة في مباراة كأس السوبر الأحد المقبل، والسالمية يوم 12 الجاري ضمن الجولة التاسعة من «دوري الأضواء»، على أن يتم البحث عن مدرب جديد خلال فترة توقف المسابقات لإقامة كأس العالم في قطر من 20 الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل.



وتعتبر هذه المرة العاشرة التي يتولى فيها عبدالله تدريب «الأبيض»، حيث حقق عدة بطولات خلال ولاياته السابقة، علما أنه معين طوال هذه المواسم كمستشار فني للفريق الأول.

وقال نائب رئيس جهاز الكرة بنادي الكويت عادل عقلة إن قرار فسخ التعاقد مع رادان جاء لأسباب فنية بحتة، وذلك لعدم تقديم الفريق للمستويات المأمولة منه رغم الدعم الكبير الذي حظي به سواء من ناحية المعسكر الصيفي ونوعية المباريات التجريبية، وكذلك جودة المحترفين الأجانب العالية.



وأضاف أن المحترفين الأجانب عليهم تقديم الإضافة في المباريات حتى يستمروا معنا عند فتح باب الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.



من جانبه، أبدى رئيس مجلس إدارة نادي النصر خالد الشريدة رضاه عن أداء لاعبي «العنابي» في مواجهة الكويت التي انتهت بالتعادل (2-2)، مضيفا: «قدمنا مباراة جيدة وممتعة ومثيرة في تفاصيلها، وفي المجمل فإن الفريق في تطور مستمر، وننتظر الأفضل في المباريات المقبلة».



وأشار الشريدة إلى أن الاعتراضات الوقتية على حكم المباراة أمر دائم الحدوث في المباريات المتكافئة فنيا، مضيفا: «الحكم ضيف الله الفضلي أجاد في قيادة المباراة إلى بر الأمان».



من جانبه، أكد مدير الفريق طلال نايف أن الفريق استعد جيدا للمباراة، وقال: «لست سعيدا بالنتيجة، تقدمنا وكنا الأقرب للفوز، لكن هذه هي الكرة، اجتهدنا أمام فريق كبير، فعوضنا التأخر وتقدمنا بالنتيجة، ولكن لم نوفق في الظفر بنقاط المباراة الثلاث، ونأمل بحظ أفضل في المباريات المقبلة».