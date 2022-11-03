هادي العنزي



أبدى مدرب العربي البوسني روسمير سفيكو سعادته بالفوز 3-2 على كاظمة، مضيفا: «أحرص دائما على تذكير اللاعبين بأنه لا يجب علي تعليمكم كيفية لعب الكرة، وإنما كيفية الفوز بالمباريات، واليوم بعد فوزنا في 4 مباريات في آخر 5 مواجهات، أعتقد أننا في الطريق الصحيح».



وأشار روسمير إلى أن المباراة جاءت صعبة نظرا للجودة التي يتمتع بها الخصم، مضيفا: «تحضرنا جيدا قبل المباراة، سواء في الملعب، أو عبر التحليل الفني لنقاط القوة والضعف لدى الخصم، تقدموا في البداية بخطأ فردي، ولكننا استعدنا المبادرة، وخرجنا فائزين بجدارة».



أثار الليبي السنوسي الهادي القلق داخل القلعة الخضراء بعد تعرضه للإصابة أمام كاظمة، وخروجه من الملعب بسيارة إسعاف إلى المستشفى وسط مخاوف من معاناته من آلام في الركبة.



وقال مدير الفريق أحمد النجار: «السنوسي سيخضع للأشعة اليوم لتشخيص الإصابة كما أن الوقوف على حجم الإصابة في الوقت الحالي يعد صعبا»، مضيفا: «العربي عانى في الفترة الأخيرة من إصابة أكثر من لاعب مؤثر حيث غاب علي خلف أمام البرتقالي للإصابة، ومن قبله محمد صولة فيما لم يشارك جمعة عبود ضد الفحيحيل بكأس ولي العهد».

وأكد أن الفريق سيدخل من اليوم في أجواء التجهيز للديربي المقبل ضد القادسية.



من جانبه، أبدى مدرب كاظمة الصربي زيلكو ماركوف استغرابه من العقوبات التي جاءت متأخرة على لاعبي فريقه، وقال: «أبلغت بعدم مشاركة لاعبين مهمين بالفريق بعد انتهاء آخر تمرين قبل مواجهة العربي، وهذا أمر غريب، ولم أعهده في حياتي، وقد تأثرنا بما يحدث خارج الملعب، وأعتقد أن هناك من لا يرد لكاظمة أن يتواجد في أحد المراكز الثلاثة الأولى، لكننا سوف نقاتل من جهتنا».



وبين ماركوف أن المواجهة جاءت «فقيرة» من الناحية الفنية، ولم يرتق كلا الفريقين إلى المستوى المتوقع، ولم يكن الخصم الذي توقعته، فجاءت أهدافه من أخطاء فردية للاعبي كاظمة، الذي تأثر بلا شك بغياب 7 لاعبين دفعة واحدة.



هذا وأطلق لاعب كاظمة الأردني أحمد العرسان تصريحا مثيرا عقب الخسارة أمام العربي، حيث قال إن حكم المباراة سعد الفضلي تلفظ تجاهه بحديث «غير لائق».



وقال العرسان في تصريحات بعد المباراة إنه أبلغ رئيس جهاز الكرة فواز بخيت بما حصل، مضيفا أنه مستعد ليقسم على ما بدر من الحكم بحقه، مشددا على أنه في حال أقسم الحكم الفضلي أنه لم يتلفظ ضده فسيغادر الكويت فورا ولن يبقى فيها دقيقة واحدة، حسب تعبيره.



من جهة آخرى، طالب نادي كاظمة من اتحاد الكرة بتكليف حكام دوليين أجانب (ساحة وتقنية الفيديو) في المباريات التي يستضيفها الفريق أمام كل من: الكويت، السالمية، القادسية والعربي مع اعتبار هذا الطلب متوافقا والمدة المحددة بكتاب الاتحاد رقم 1235/2022.



واستند كاظمة في طلبه المقدم الى وجود مديونية لصالحه لدى الاتحاد تخص حقوق النقل التلفزيوني ومكافأة المركز الثاني لدوري العام الماضي وحسب ما طلب في كتاب رقم 658/2022 بتاريخ 1/9/2022.



كما طالب النادي وضمن نطاق هذه المديونية بخصم جميع رسوم التسجيل وإصدار بطاقات اللاعبين والإداريين من الفريق الأول وجميع المراحل السنية وأيضا خصم الغرامات المالية المترتبة على بطاقات الانذار والطرد من الفريق الأول وجميع المراحل السنية.



وكذلك طلب النادي بخصم الغرامات المالية المقررة في لائحة المسابقات من الفريق الأول وجميع المراحل السنية، وخصم الغرامات المالية الصادرة بقرار من لجنتي الانضباط والاستئناف ان وجدت من الفريق الأول وجميع المراحل السنية، وأخيرا طلب ضرورة موافاة النادي عند انتهاء المديونية المتراكمة لدى الاتحاد بكشف تفصيلي يتضمن كافة الخصومات المالية التي تم خصمها لإدراجها ضمن الميزانية العمومية للنادي.