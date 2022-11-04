ثمن رئيس نادي الألعاب الشتوية الكويتي فهيد العجمي رعاية وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري لبطولة الكويت الدولية التطويرية لهوكي الجليد للسيدات التي تنطلق الأحد المقبل وتستمر حتى 12 الجاري.



وقال العجمي إن هذه الرعاية تؤكد اهتمام الدولة بالشباب الرياضي في مختلف الألعاب الرياضية، لاسيما الأولمبية منها، مشيرا إلى أن استضافة البطولة التي تقام في صالة الألعاب الشتوية الكويتي وبإشراف الاتحاد الدولي لهوكي الجليد تعتبر حدثا رياضيا مهما في مجال هوكي السيدات على مستوى المنطقة.



وأكد أن اللجنة المنظمة للبطولة أكملت كل استعداداتها التنظيمية والفنية لانطلاق هذه البطولة التي تقام بنظام الدور الواحد وتشهد مشاركة 6 منتخبات، هي: لوكسمبورغ والإمارات وايرلندا وكولومبيا وأندورا إضافة للكويت، موضحا أن النادي يولي أهمية في إقامة مثل هذه البطولات نظرا لدورها في تطوير المستويات الفنية للاعبات أزرق الهوكي وصقل مهاراتهم، مؤكدا أن اللجنة المنظمة ستقيم حفلي الافتتاح والختام بصورة تعكس اهتمام النادي بهذه الرياضة.