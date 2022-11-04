أعلن اتحاد كرة القدم عن خارطة طريق بطولاته المختلفة خلال الفترة المقبلة والتي تتضمن بطولة كأس سمو الأمير، والدور نصف النهائي من كأس سمو ولي العهد، كما أصدر جداول الدوري الممتاز «القسم الثاني»، إلى جانب مباريات دوري الدرجة الأولى، ومباريات كأس زين التنشيطية.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات كأس سمو الأمير في 23 يناير المقبل بمواجهات دور الـ 16، التي تستمر حتى 25 من الشهر ذاته، والتي تشهد مواجهة تجمع الصليبيخات مع برقان والفائز منها سيلتقي كاظمة بطل النسخة الأخيرة بدور الـ 8، وأيضا لقاءات النصر مع الجهراء، العربي مع اليرموك، الكويت مع التضامن، الشباب مع السالمية، خيطان مع الفحيحيل والقادسية مع الساحل، على أن تستكمل منافسات دور الثمانية خلال يومي 28 و29 يناير، فيما ستقام مواجهتا الدور قبل النهائي في الأول من مارس.



كما حدد الاتحاد الكويتي 8 ديسمبر المقبل، موعدا لمواجهتي نصف نهائي كأس سمو ولي العهد، التي ستجمع القادسية مع العربي والسالمية مع الساحل، على أن تستكمل مباريات كأس زين التنشيطية اعتبارا من 21 الجاري حتى 5 يناير 2023.



ومن المقرر أن تنطلق مباريات القسم الثاني من مباريات الدوري الممتاز في 12 ديسمبر المقبل، على أن تكون المباراة الختامية في القسم الثاني يوم 17 من مارس المقبل، علما أن القسم الثالث من مباريات الدوري الممتاز سيضم 6 فرق تتنافس على لقب الدوري، في حين تتنافس الفرق الـ 4 الأخيرة، على بطاقتي البقاء في الممتاز.



وفيما يخص القسم الثاني من دوري الدرجة الأولى، فستنطلق الجولة الثامنة منه في 25 نوفمبر، على أن تختتم منافسات البطولة 16 مايو المقبل بمنافسات الجولة الـ 27.