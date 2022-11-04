يحيى حميدان



يبحث مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم البرتغالي روي بينتو، فكرة الاستعانة بلاعبين أو 3 لاعبين كحد أقصى ممن تجاوزوا الـ 27 عاما خلال الاستدعاء المقبل لمعسكر «الأزرق» في الإمارات خلال الفترة من 13 الجاري وحتى 4 ديسمبر المقبل في إطار استعدادات المنتخب لبطولة «خليجي 25» بالبصرة من 6 إلى 19 يناير.



وفي وقت سابق، قرر اتحاد الكرة الاعتماد على اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 27 عاما لبناء منتخب جديد، بيد أن هذه الفكرة قد تصطدم بما رآه بينتو على أرض الواقع خلال متابعته لمباريات المسابقات المحلية خلال الفترة الماضية، إذ أبدى الجهاز الفني بعض الملاحظات حول عدم مشاركة اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 27 عاما في بعض المراكز وبالتحديد في حراسة المرمى وقلب الدفاع والظهير الأيمن، وذلك لاعتماد الفرق على لاعبين يتجاوزون السن المحدد أو لإشراك المحترفين الأجانب.



وستكون المعضلة الأولى أمام بينتو هي مركز حراسة المرمى، حيث يرى أن غياب الخبرة الدولية عن بعض الحراس، مثل بدر الصعنون (الجهراء) وعبدالرحمن الفضلي (السالمية) وسعود القناعي (التضامن) وضاري العتيبي (الكويت)، قد يضع المنتخب تحت الضغط وبالتالي فإنه بحاجة لحارس مرمى يمتلك الخبرة، ولذا تم طرح اسمي خالد الرشيدي (القادسية) أو حسين كنكوني (كاظمة) ليكونا ضمن اللاعبين الذين سيحصلون على الاستثناء في حال تم التوافق حول هذا الأمر مع مجلس إدارة الاتحاد.



والأمر ذاته ينطبق على مركز قلب الدفاع، إذ لا يشارك أي مدافع متاح تحت 27 عاما بصفة أساسية مع الأندية لاعتمادها على أصحاب الخبرة أو المحترفين الأجانب، فيما أراد بينتو وضع ظهير أيمن القادسية راشد الدوسري تحت الأنظار، إلا إن ابتعاده عن المشاركة مع «الأصفر» جعل الجهاز الفني في حيرة حول الاعتماد عليه كلاعب أساسي لعدم تقييم مستواه بشكل حقيقي.