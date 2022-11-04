يحيى حميدان



أعرب مدير لعبة كرة الصالات بنادي الكويت عبدالوهاب العمر عن سعادته الغامرة بحفاظ فريقه على لقب كأس السوبر للمرة الثالثة في تاريخه وعلى التوالي عقب فوزه على كاظمة 2-0 في المباراة التي أقيمت أول من امس في مجمع صالات الشيخ سعد العبدالله، سجلهما علي السيف والإيطالي سترينغاري.



وقال العمر لـ «الأنباء» إن اللاعبين وعدوا بالحفاظ على اللقب وأوفوا بوعدهم وذلك من خلال خوضهم اللقاء بروح عالية رغم بعض الغيابات مثل إصابة المحترف البرازيلي فرانكلين وعبدالرحمن المسبحي وعمر المنصور، إلا أنهم أكدوا ثقتنا بهم بأن «الأبيض بمن حضر» وحتى في حال واجهنا المنافسين وهم بكامل محترفيهم وجاهزيتهم والجميع يعلم قيمة الأجانب في مثل هذه المواجهات.



وأضاف قائلا: «المباراة كانت لنا (مسألة رد اعتبار) بعد خسارة نادي الكويت لألقاب السوبر في ألعاب كرة اليد والسلة والطائرة أمام كاظمة بالذات»، متمنيا أن تكون هذه بداية خير للموسم الجديد بعد أن حصل الفريق على ثلاثية الموسم الماضي وافتتح هذا الموسم بلقب «السوبر».



وأوضح العمر أن الكويت يعتبر من المرشحين المفضلين للحصول على لقب الدوري، الذي تم تأجيل انطلاقته إلى 16 الشهر الجاري، مشيرا إلى أن الهدف بالنسبة لنا هو جلب الألقاب إلى منطقة كيفان، وليس الاكتفاء بالمنافسة.