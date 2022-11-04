هادي العنزي



أكد مدرب السالمية محمد إبراهيم أن فوز فريقه على الجهراء 2-0 جاء مستحقا وصعبا بذات الوقت، مضيفا ان هناك عدة اعتبارات زادت من أهمية الفوز، لكون الفريقين يتساويان في عدد النقاط قبل اللقاء، بالإضافة إلى كونها أقيمت على ملعب الجهراء، مما جعل من الفوز مضاعفا وكأنه بـ 6 نقاط.



وأشاد إبراهيم بأداء لاعبي «السماوي»، وقال: «قدمنا مباراة متميزة في الشقين الدفاعي والهجومي، تمكنا من خلق العديد من الفرص الحقيقية للتسجيل، كما كان البدلاء على قدر المسؤولية وساهموا في تحقيق الإضافة المرجوة».



من جانبه، أبدى مدير الكرة بالجهراء عواد الطريفي استياءه من الأداء التحكيمي. وقال: «اتخذ حكم المباراة ومساعده قرارات مهمة أثرت على فريقنا سلبا، وأشهر البطاقة الصفراء في وقت مبكر تجاه لاعبي الفريق، فيما لم يتخذ ذات القرارات الإدارية تجاه حالات مشابهة على السالمية، وعند التنبيه على الحكم الأول قابلنا بالبطاقة الصفراء!». وطالب الطريفي لجنة الحكام باتخاذ الإجراءات المنافسة تجاه الطاقم التحكيمي للمباراة، مشددا على أن مجلس الإدارة سيتخذ كل الإجراءات التي تضمن حقوق الفريق.