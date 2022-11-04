يواصل بنك الكويت الوطني استقبال المسجلين في سباق الجري المقرر أن ينطلق السبت 10 ديسمبر وهو الحدث الرياضي الأضخم على مستوى الكويت. ويستمر التسجيل على الموقع الالكتروني nbk.com/nbkrun لجميع الراغبين بالمشاركة من عمر 15 سنة وما فوق.



وينطلق السباق من مسافتين 10 و5 كم على شارع الخليج العربي.

ويبدأ في تمام الساعة 8:30 صباحا على مسافتين: الأولى تبلغ 10 كم من شاطئ بنيد القار، والثانية مسافة 5 كم وتبدأ مقابل سوق شرق على أن تكون نقطة النهاية للمسافتين في حديقة شاطئ الشويخ بجانب مبنى الـ KPC.



وقال مدير أول في إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني يعقوب الباقر: إن هذا الحدث الرياضي دأب بنك الكويت الوطني على إطلاقه سنويا ويستقطب آلاف المشاركين والمتسابقين من جميع فئات المجتمع على اختلاف أعمارهم.

ونحن متشوقون لعودته هذا العام بنسخة الجري المختلفة لنرفع من وتيرة المنافسة ونكتسب متنافسين جددا من رياضيين ومحترفين وهواة إلى جانب فتح المجال أمام جميع افراد العائلة للاستمتاع والتسلية.



ويكافئ السباق ثلاثة فائزين بالمراكز الثلاثة الأولى (فئتي النساء والرجال) لمسافة 10 كم بجوائز نقدية 1000 و700 و500 دينار على التوالي.

وجوائز المراكز الثلاثة الأولى لمسافة 5 كم لكل من النساء والرجال كالآتي: 500 دينار، 400 دينار و300 دينار على التوالي. كما تقدم شركة أوريدو، الشريك الاستراتيجي للسباق، للفائزين من المتسابقين اشتراكات سنوية بخطة «شامل» وساعات آبل الإصدار الجديد من ساعات آبل الجيل الثامن وآبل ووتش الترا.

هذا بالإضافة الى الحفل الختامي الذي يتضمن السحب على سيارة نيسان كيكس 2023 مقدمة من مجموعة البابطين، الشريك الاستراتيجي للسباق، وفرصا استثنائية من شركة أوريدو إلى فرنسا أو قطر لحضور مباريات باريس سان جرمان وكأس العالم، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجوائز يقدمها الشركاء الاستراتيجيون كجوائز للحفل الختامي حيث سيتم السحب عليها لجميع المسجلين بالسباق تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة وذلك إلى جانب مفاجآت وفعاليات مسلية اخرى.



كما تقدم الخطوط الجوية الكويتية 10 تذاكر سفر تشمل وجهات أوروبية وإقليميه متنوعة وجاذبة. كما أن هناك جهات مشاركة في السباق لهذا العام وهي التي لطالما كانت شريكا معنا في هذه المسؤولية المجتمعية المشتركة بدءا من الشريكين الاستراتيجيين مجموعة البابطين وشركة أوريدو إلى الجهود الجزيلة لكل من بلدية الكويت وإدارة الإطفاء والمشروعات السياحية ووزارات الداخلية والتجارة والصحة.



ومازال المجال مفتوحا أمام الراغبين في التسجيل للمشاركة على أن يبدأ موعد تسلم عدة السباق يوم الثلاثاء 6 ديسمبر حتى يوم الخميس 8 ديسمبر من الساعة 3 ظهرا الى 9 مساء في حديقة الشهيد - القاعة متعددة الاستخدامات في المرحلة الثانية.