هادي العنزي



بنتيجة مضاعفة، تغلب فريق السلة بنادي الكويت على نظيره الشباب 128-59 في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأول في ختام الجولة الأولى لدوري «الدمج»، كما خرج القادسية بنقطتي المباراة التي جمعته مع القرين، بعدما سجل فوزه الأول بنتيجة 77-68.



في المواجهة الأولى، التي جاءت من طرف واحد لمصلحة الكويت بطل العرب والخليج، فقد سيطر «الأبيض» على مجرياتها، ولم يترك للشباب فرصة للمنافسة، فأنهى الربع الأول بفارق 19 نقطة وضاعف الفارق مع نهاية النصف الأول من المباراة (61-27) ولم يكن النصف الثاني بأحسن من سابقه للشباب، فرفع بطل العرب من وتيرة أدائه بالربع الثالث مسجلا 40 نقطة، واكتفى لاعبو الشباب بـ 17 نقطة وجاء الربع الأخير تكرسيا للهيمنة «الكويتاوية» مع تألق لاعبه مصطفى الرفاعي بتسجيله 28 نقطة و9 استحواذات على الكرة و8 تمريرات حاسمة.

فيما جاءت المباراة الثانية متكافئة بين فريقين خاضا منافسات الدوري الممتاز معا الموسم الماضي، اذ بادر القرين بالتقدم في الربع الأول (21-20) فيما استعاد «الأصفر» المقدمة مع نهاية النصف الأول بفارق نقطتين فقط (37-35)، وجاء الربع الثالث معبرا عن الندية بعدما خرجا متعادلين بـ 20 نقطة لكل منهما، وفي الشوط الحاسم دانت الأفضلية للقادسية مؤكدا تفوقه بفارق 7 نقاط (20-13).