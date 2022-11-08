نفذت جمعية الرحمة العالمية حملة طبية لمكافحة أمراض العيون في النيجر، وذلك ضمن حملتها الصحية "أريد أن أرى" استفاد منها 775 حالة

وقال رئيس مكتب غرب أفريقيا في الرحمة العالمية يوسف سيف الطويل إن الرحمة العالمية أقامت مخيماً لمكافحة العمى في النيجر، أجرت خلاله فحوصات طبية لنحو 4700 مريض، ونفذت 775 عملية عيون، مبيناً أن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود الصحية لجمعية الرحمة العالمية في دول أفريقيا.

وأضاف الطويل أن هذه الحملة تهدف للمساهمة في القضاء على العمى وأمراض العيون بهدف التخفيف من معاناة الكثير من المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف العمليات الجراحية، مؤكداً على أهمية هذه الحملات الطبية في تقليل المعدلات المرتفعة للعمى ومشكلات الإبصار.

وأشار رئيس مكتب غرب أفريقيا إلى أن «الرحمة العالمية» تولي جوانب التنمية الصحية اهتماماً كبيراً في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالغة الصعوبة، التي يواجهها العديد من سكان المناطق الفقيرة في العالم بشكل عام وفي دول أفريقيا بصورة خاصة.

مختتماً تصريحاته بتقديم الشكر والدعاء لأهل الخير الذين يجودون بصدقاتهم وزكواتهم دعماً للمرضى المحتاجين في تلك المناطق، سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منهم عطاياهم المباركة وأن يجعلها في موازين حسناتهم.