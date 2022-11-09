يعقوب العوضي



تقام اليوم مباراتان ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز لكرة اليد على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، حيث يلتقي في الـ 5.00 السالمية (من دون نقاط) مع برقان (نقطتين)، فيما يواجه كاظمة الفحيحيل، وكلاهما من دون نقاط في الـ 7.00.

في المباراة الأولى يبحث السالمية عن تعويض عثرته في الجولة الافتتاحية أمام القادسية، والتي خسرها بنتيجة 32-27 ، ويعول مدربه المنجي البناني على مجموعة مميزة من اللاعبين.

في المقابل، فإن برقان فريق مميز يقدم مستويات مميزة وافتتح جولته السابقة بالفوز على القرين 27-15 ويتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية أمام السماوي.



في المباراة الثانية، يسعى كاظمة حامل لقب السوبر الذي خسر مباراته الافتتاحية أمام العربي بنتيجة 23-24 للتعويض اليوم أمام الفحيحيل، ويعتمد مدربه أنتوني على مجموعة من اللاعبين المحليين والمحترفين.

في المقابل، يأمل الفحيحيل بقيادة المدرب الوطني وليد سالمين تعويض بدايته المتعثرة أمام اليرموك بنتيجة 25 -26.