الخشتي: أعلى قيمة جوائز للاعبين والجماهير بتاريخ الدوري تشجيعاً للتميز وإضافة الحماس والمتعة

المطيري: اتحاد الكرة رفع قيمة جائزة بطل «دوري زين» إلى 100 ألف دينار كأعلى جائزة في تاريخه



عبدالعزيز جاسم



نظمت شركة زين المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت حفلا خاصا للإعلان عن شراكتها مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم، والذي استعرضت خلاله رؤيتها المشتركة مع الاتحاد لأخذ الرياضة الكويتية إلى بعد جديد خلال تواجدها كراع رسمي خلال المواسم الأربعة المقبلة.



واستضافت «زين» الحفل الخاص في القاعة الرئيسية بفندق غراند حياة بحضور الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية بشركة زين ـ الكويت وليد الخشتي، ونائب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم هايف المطيري، بالإضافة إلى مسؤولي الشركة والاتحاد وممثلي الصحافة الرياضية ووسائل الإعلام وعدد من نجوم الكرة الكويتية.



وخلال الحفل، قال الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية بشركة زين ـ الكويت وليد الخشتي: «فخورون بالتواجد معكم اليوم، وسعداء باستضافتكم جميعا في هذا الحفل الخاص لإعلان الشراكة بين زين والاتحاد الكويتي لكرة القدم، لنستعرض لكم رؤيتنا المشتركة للأخذ بالرياضة الكويتية إلى بعد جديد».



وأضاف الخشتي: «زين ليست حديثة العهد بمثل هذه الشراكات، إذ حرصت الشركة على مدار العقود الماضية على دعم وتشجيع مختلف الأنشطة الرياضية في الدولة بهدف المساهمة في رفع مكانة الرياضة الكويتية وتطويرها».



دور حيوي



وتابع الخشتي بقوله: «نؤمن أن لدى مؤسسات القطاع الخاص دورا مهمه وحيويا في تنمية قطاعي الشباب والرياضة في الكويت، ونحن نقوم بنقل هذا المفهوم إلى أرض الواقع من خلال رعايتنا ودعمنا للعديد من الفعاليات الرياضية الكبرى، وهذه الشراكة لأكبر حدث كروي محلي تأتي لتعزز من الدور الريادي الذي تلعبه زين في القطاع الرياضي الكويتي، وهي تأتي تماشيا مع استراتيجيتنا الاجتماعية لدعم الرياضة والشباب».



وبين الخشتي قائلا: زين هي الراعي الرسمي لأنشطة الاتحاد الكويتي لكرة القدم خلال المواسم الأربعة المقبلة (2022-2026) وهي الدوري الكويتي الممتاز الذي يعرف الآن باسم «دوري زين»، ودوري الدرجة الأولى، بالإضافة إلى دعمنا لـ «أغلى الكؤوس» كأس سمو أمير البلاد وكأس سمو ولي العهد، وكأس الاتحاد الكويتي لكرة القدم «كأس زين».



وأوضح بقوله: «سيرتكز دور زين حول 3 محاور رئيسية هي الدعم المادي الذي سنقدمه للاعبين والرياضيين، وتواجدنا على الساحة خلال المباريات وتفاعلنا مع الجماهير، بالإضافة إلى مفاجأة جديدة كليا للمرة الأولى في الكويت وهي أول لعبة «فانتسي» في تاريخ الدوري الكويتي، وهي الأنشطة التي تتماشى مع رؤية الاتحاد لتطوير الكرة الكويتية والرفع من شأنها كونها الرياضة الأكثر شعبية في الدولة».



جوائز كبيرة



وأعلن الخشتي أن «زين» ستقدم جوائز نقدية وعينية تصل قيمتها إلى 50 ألف دينار في الموسم الواحد، وهي أعلى قيمة جوائز في تاريخ الدوري الكويتي، بحيث ستقدم الشركة جوائز نقدية تشجيعية للاعبين والرياضيين تشجيعا لهم للسعي وراء التميز في الأداء، فهي تؤمن بأن دعم اللاعبين والأجهزة الفنية سيسهم في تألق الدوري وإضافة الحماس والمتعة، وستقوم الشركة بتقديم الجوائز ابتداء من الجولة التاسعة لهذا الموسم.



وستكون جوائز زين التشجيعية على النحو التالي: 10 آلاف دينار جائزة أفضل لاعب في الموسم، و500 دينار جائزة أفضل لاعب في الجولة، و5 آلاف دينار جائزة هداف الموسم، و5 آلاف دينار جائزة أفضل حارس في الموسم، و3 آلاف دينار جائزة أفضل مدرب في الموسم، و2000 دينار جائزة أفضل نجم صاعد في الموسم.



وبين الخشتي أنه تم تشكيل لجنة تضم لاعبين دوليين سابقين من أصحاب الخبرة لوضع المعايير والأسس التي سيتم اختيار الفائزين بالجوائز التشجيعية بناء عليها، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وهم: سعد الحوطي رئيسا للجنة، وعضوية كل من وائل سليمان، أسامة حسين ومحمد بنيان.



وعن دور زين اتجاه الجماهير، قال الخشتي: «لا نريد أن تقتصر مشاركتنا في الدوري على دعم اللاعبين فقط، بل نود أن نتفاعل أيضا مع الجماهير والتميز في ذلك، ولهذا سيكون لنا بإذن الله تفاعل مستمر مع الجمهور في الملاعب، ومقابلة الجماهير من جميع الأعمار والاستماع لآرائهم وإتاحة الفرصة لهم لتوصيل رسائلهم لفرقهم ولاعبيهم المفضلين».



وأضاف بقوله: «كما سنقوم بتنظيم العديد من الأنشطة الاجتماعية واستضافة العديد من المطاعم والمقاهي المميزة وخاصة المشاريع الشبابية الكويتية لتقدم خدماتها للجماهير وتقديم أجواء مميزة لهم، خاصة خلال المباريات الكبيرة مثل الديربي والكلاسيكو والنهائيات، وتنظيم المسابقات المميزة وتقديم الجوائز القيمة على المدرجات، ولن تقتصر مشاركاتنا على التواجد في الساحة فحسب، بل سنقوم أيضا بتنظيم العديد من الجوائز على وسائل التواصل الاجتماعي».



ريادة «زين»



من جانبه، قال نائب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم هايف المطيري خلال الحفل: «زين دائما سباقة بدعم الرياضة الكويتية، واليوم نحن سعداء بهذه الشراكة التي ستسهم في تحقيق رؤية الاتحاد الجديدة للأخذ بالكرة الكويتية إلى مستويات جديدة، ونحن في الاتحاد سعداء برفع قيمة جائزة بطل دوري زين إلى 100 ألف دينار، بالإضافة إلى جائزة الوصيف 60 ألف دينار وجائزة المركز الثالث 40 ألف دينار، وهو نتاج وثمرة الشراكة الجديدة بين الاتحاد وزين».



وأضاف المطيري بقوله: «نحث مؤسسات القطاع الخاص المختلفة أن تحذوا حذو زين في مثل هذه الإسهامات الكبيرة التي من شأنها أن ترفع من مستوى الرياضة الكويتية، فللقطاع الخاص دور كبير ومهم في التعاون مع القطاع العام للنهوض بمختلف قطاعات الدولة الحيوية ومنها قطاعا الشباب والرياضة».



دعم مختلف الأنشطة



وتحرص «زين» على تشجيع مختلف الأنشطة الرياضية الرسمية في الدولة بهدف المساهمة في رفع اسم الرياضة الكويتية وتطويرها، حيث تؤمن أن لدى مؤسسات القطاع الخاص دورا مهما وحيويا في تنمية قطاعي الشباب والرياضة في الكويت، وهي تقوم بنقل هذا المفهوم إلى أرض الواقع من خلال رعاية ودعم العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى على مستوى الكويت.

وأكدت زين أن رعايتها للدوري الكويتي جاءت تماشيا مع استراتيجيتها الاجتماعية التي تنتهجها تجاه قطاع الرياضة والشباب، فهي تفخر أيضا برعاية ودعم مجموعة كبيرة من الرياضيين الكويتيين الذين يمثلون الكويت في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية من خلال إنجازاتهم التي تفخر الشركة بها، والعديد منهم في رياضة الفروسية.

«فانتسي» الكويت بنكهة محلية 100%

كشف الخشتي عن مفاجأة زين الجديدة للجماهير الكويتية: «لدينا مفاجأة للجماهير ومحبي الكرة الكويتية، وهي تقام للمرة الأولى في الكويت، وهي مسابقة «فانتسي» دوري زين - أول موقع إلكتروني وتطبيق للهواتف الذكية لكرة قدم الفانتسي للدوري الكويتي الممتاز، التي نطمح من خلالها نقل المنافسات الرياضية الكويتية إلى الساحة الرقمية».



وأشار الخشتي إلى أن لعبة «الفانتسي» تعتبر من أكثر الألعاب الإلكترونية المنتشرة في الدوريات الأوروبية، وقد أرادت زين أن تقدم للجماهير الكويتية نفس التجربة لكن بنكهة محلية 100%، وستنطلق هذه المنصة رسميا مع بداية القسم الثاني من الموسم الحالي.



وسيقدم دوري زين للفانتسي تجربة ممتعة للمشاركين تمكنهم من اختيار فريقهم الخاص والتنافس مع لاعبين آخرين وتحقيق الفوز بالبطولات فيما بينهم، بحيث يختار المشارك 15 لاعبا ليشكل فريقه، وتتفاوت أسعار اللاعبين حسب أدائهم الفعلي في الدوري الكويتي الممتاز، ويتم إعطاء كل مشارك ميزانية قدرها 100 مليون دينار لشراء لاعبيه، ويعتمد تسجيل كل مشارك للنقاط في اللعبة على أحداث المباريات الحقيقية، ويمكن اللعب عن طريق الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهواتف الذكية عبر App Store وPlay Store قريبا.



وكبادرة منها لتحمس الجميع على المشاركة والتنافس فيما بينهم ومتابعة الدوري الكويتي بشغف، ستقدم زين جوائز نقدية للفائزين بدوري زين للفانتسي بإجمالي 10 آلاف دينار، وهي للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى أصحاب النقاط الأعلى بين جميع اللاعبين في نهاية الموسم كالتالي: جائزة المركز الأول 5 آلاف دينار، وجائزة المركز الثاني 3.5 الآف دينار وجائزة المركز الثالث 1.5 الف دينار.

جوائز «زين» التشجيعية

10 آلاف دينار لأفضل لاعب في الموسم

500 دينار جائزة أفضل لاعب في كل الجولة

5 آلاف دينار جائزة هداف الموسم

5 آلاف دينار جائزة أفضل حارس في الموسم

3 آلاف دينار جائزة أفضل مدرب في الموسم

2000 دينار جائزة أفضل نجم صاعد في الموسم

جوائز بطل «دوري زين»

100 ألف دينار لبطل دوري زين

60 ألف دينار للوصيف

40 ألف دينار للمركز الثالث

جوائز «دوري زين للفانتسي»

5 آلاف دينار للمركز الأول

3.5 الآف دينار للمركز الثاني

1.5 ألف دينار للمركز الثالث