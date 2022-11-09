فاز منتخب الكويت على نظيره أندورا في ثاني مبارياته ببطولة الكويت الدولية التطويرية لهوكي الجليد للسيدات التي انطلقت الأحد الماضي، من خلال تحقيق انتصار مستحق بنتيجة 5 أهداف نظيفة بعد أن ظهرت اللاعبات بمستوى مميز، لاسيما في الشوطين الثاني والثالث، ليقتنص «أزرق الهوكي للسيدات» أول 3 نقاط له بالبطولة محتلا المركز الرابع بفارق الأهداف عن منتخب الإمارات الثالث، بينما بقي منتخب أندورا دون نقاط في المرتبة السادسة والأخيرة.



وفي مباراة ثانية، حقق منتخب لوكسمبورغ فوزه الثاني في البطولة بتغلبه على نظيره الإماراتي بنتيجة 6-3 بعد مباراة جيدة من الفريق الفائز الذي رفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن كولومبيا الأول، فيما بقي منتخب الإمارات عند رصيد 3 نقاط بالمركز الثالث، في حين اعتلى منتخب كولومبيا صدارة البطولة بفارق الأهداف بعد فوزه الثاني والصريح على نظيره الأيرلندي بنتيجة 7-3 ، رافعا رصيده إلى 6 نقاط بعد أن أدت لاعباته مباراة قوية هجوما ودفاعا، ليتلقى منتخب أيرلندا هزيمته الثانية ويستقر في المركز الخامس دون نقاط.



من جانبها، قالت مراقب الاتحاد الدولي لهوكي الجليد للبطولة البلجيكية بلانكا الاكاش، إن البطولة تعد فرصة مميزة لتطوير المنتخبات المشاركة، لاسيما أن كل فريق سيلعب 5 مباريات خلال أسبوع، ما يسهم في تحسين أداء كل فريق وكسب خبرة في كل مباراة.

وأضافت أن الاتحاد الدولي يعتبر أنه من الأهمية أن تحظى الفرق بالمشاركة في مثل هذه البطولات الكبيرة للارتقاء بتصنيفها الدولي من جهة، ونشر اللعبة في دولها من جهة أخرى.