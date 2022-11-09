يحيى حميدان



تقام عند الساعة الـ 5:30 مساء اليوم منافسات الجولة السابعة من دوري «زين» للدرجة الأولى، حيث يلتقي المتصدر الشباب مع مطارده اليرموك على ستاد نادي الشباب في مواجهة حساسة للطرفين، فيما يلعب خيطان مع برقان على ستاد ناصر العصيمي.



ويتصدر «أبناء الأحمدي» ترتيب الفرق برصيد 13 نقطة، ويبتعد بفارق 3 نقاط عن «اليرامك»، فيما يحتل الصليبخات، الذي يرتاح هذه الجولة، المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويأتي خيطان في المركز الرابع بـ 3 نقاط، ثم برقان في المركز الخامس والأخير لامتلاكه نقطتين.



وستكون مواجهة المتصدر ومطارده حساسة جدا للطرفين، إذ ان الفوز أو التعادل يضع الشباب، بقيادة مدربه عيد سابج ومحترفيه المميزين السنغاليين، في موقف جيد قبل فترة التوقف الطويلة عقب هذه الجولة، وذلك خلال مونديال قطر 2022، فيما يستهدف اليرموك، الذي يقوده المدرب البرتغالي جورجي بايشاو، تحقيق الانتصار بغض النظر عن أي شيء آخر لمشاركة «أبناء الأحمدي» في الصدارة.