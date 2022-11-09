اختتمت أول أمس منافسات بطولة غرب آسيا للريشة الطائرة لفئة الناشئين تحت 15 و17 سنة للسيدات والرجال، التي أقيمت منافساتها على ملاعب اللجنة الأولمبية الكويتية بمشاركة منتخبات الكويت والسعودية والإمارات والبحرين وفلسطين والأردن والعراق وسورية ولبنان، برعاية رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر.



وأسفرت النتائج النهائية للبطولة عن سيطرة أردنية كبيرة، حيث نجح أبطال الأردن في حصد 6 ذهبيات في منافسات الفردي والزوجي للسيدات والرجال، فيما حصد المنتخب الوطني 3 ميداليات برونزية.



من جانبه، عبر رئيس الاتحاد الكويتي للريشة الطائرة علي المري، عن سعادته بالتجمع الآسيوي على أرض الكويت، مشيرا إلى أن المستوى الفني للبطولة عال جدا بشهادة الخبراء.

وعبرت الحكم العام للبطولة، العراقية حزام اسماعيل، عن سعادتها بالتنظيم الكبير للكويت لأول بطولة رسمية للعبة، وأوضحت أن المنافسة كانت قوية بين المنتخبات الآسيوية المشاركة في البطولة، وأشارت إلى ان احتكار الأردن للمنافسة ليس بجديد، خصوصا أن الأردن من أقدم البلدان العربية التي تمارس لعبة الريشة الطائرة.



إلى ذلك، تنطلق اليوم منافسات البطولة العربية للريشة الطائرة على ملاعب اللجنة الأولمبية الكويتية بمشاركة منتخبات الكويت والسعودية والإمارات والبحرين وفلسطين والأردن والعراق وسورية ولبنان ومصر والجزائز وقطر لفئات تحت 15 و17 و19 سنة فردي وزوجي للسيدات والرجال، وتستمر منافسات البطولة حتى 11 نوفمبر.